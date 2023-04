Sevilla eert Ocampos met vleiende bijnaam na weer een belangrijke goal

Zaterdag, 1 april 2023 om 21:54 • Rian Rosendaal

Lucas Ocampos is andermaal belangrijk voor Sevilla in de strijd tegen degradatie. De rechtervleugelaanvaller, die Ajax in januari verliet na een zeer tegenvallende periode in Amsterdam, hielp zijn club zaterdag met een doelpunt op weg in de uitwedstrijd tegen Cádiz (0-2 winst). Youssef-En-Nesyri scoorde later in de wedstrijd ook en voor de international van Marokko was het alweer zijn elfde doelpunt van 2023. Ocampos was kort geleden ook al belangrijk met een goal tegen Almería (2-1 winst). Hij scoorde daarnaast op fabelachtige wijze tegen PSV (3-0 winst) in de Europa League.

Ocampos kwam bij Ajax tot slechts zes wedstrijden. Sinds zijn tussentijdse vertrek richting Sevilla is de Argentijnse buitenspeler wel bijna wekelijks verzekerd van een basisplaats. Hij betaalde het vertrouwen van José Luis Mendilibar, die de onlangs ontslagen Jorge Sampaoli opvolgde, zaterdag terug met de openingstreffer kort na rust. Ocampos had wel geluk dat doelman David Gil de bal losliet bij een hoekschop. Op Twitter werd de flankspeler door Sevilla omschreven als 'Golcampos'. En-Nesyri stelde de zege een kwartier voor het einde van de speeltijd veilig: 0-2. Sevilla stijgt naar plek dertien en staat vijf punten boven de degradatiestreep.