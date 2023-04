Supersub Midtsjø staat op als Galatasaray hem het hardste nodig heeft

Zaterdag, 1 april 2023 om 21:36 • Rian Rosendaal

Drie hele belangrijke punten voor Galatasaray in de strijd om de landstitel in de Süper Lig. De lijstaanvoerder uit Istanbul leek zaterdagavond op eigen veld namelijk niet verder te komen dan een 0-0 gelijkspel tegen nummer vier Adana Demirspor, maar invaller Fredrik Midtsjø bezorgde de thuisclub in minuut 86 alsnog de langverwachte voorsprong. Ver in blessuretijd tekende de eveneens ingevallen Nicolò Zaniolo vanaf elf meter voor de 2-0. De voorsprong op nummer twee Fenerbahçe bedraagt nu negen punten, al kan de achtervolger de achterstand zondag verkleinen bij winst op nummer drie Besiktas.

Galatasaray liet weinig zien in de eerste helft. De beste kans was na een kwartier zelfs voor de bezoekers. Emre Akbaba raakte echter de paal. De koploper kwam kort na de hervatting opnieuw goed weg te komen. Iedereen bij Adana Demirspor schreeuwde om een strafschop na een overtreding in de zestien, maar arbiter Ali Sansalan legde de bal niet op de stip na een check bij de VAR. Galatasaray leek aan de andere kant de leiding te neme, ware het niet dat Abdulkerim Bardakci in buitenspelpositie scoorde. In de slotfase wist Galatasaray op het nippertje te voorkomen dat Henry Onyekuru na een fraaie individuele actie wist te scoren. Milot Rashica schoot nog net naast en de tijd tikte weg in het nadeel van de titelkandidaat.

Fredrik Midtsjö 'nün golü ve Okan Buruk'un sevinci pic.twitter.com/EhljonMjzL — gs tayfa arsiv (@gstayfaarsiv) April 1, 2023

Het kwam uiteindelijk toch nog goed voor Gatalasaray en het was Midtsjø die zich kroonde tot matchwinner en grote held van de uitzinnige supporters in het Nef Stadyumu. De ingevallen middenvelder kreeg de bal net buiten de zestien in bezit, haalde verwoestend uit en zag de bal tot zijn geluk in de rechterbenedenhoek belanden: 1-0. Vanwege de vele wissels en diverse blessurebehandelingen bedroeg de blessuretijd maar liefst twaalf minuten en in die periode viel de bevrijdende 2-0. Na een overtreding van Kevin Rodrigues wist de VAR het zeker: strafschop. De De ingevallen Zaniolo schoot vervolgens raak, al kreeg Ertac Ozbir nog een handje tegen de bal. Galatasaray liet de voorsprong niet meer glippen en kan nu rustig afwachten hoe Fenerbahçe het er zondag vanaf brengt in de kraker tegen Besiktas.