Opvolger El Yaakoubi levert topprestatie en temt teleurgesteld FC Twente

Zaterdag, 1 april 2023 om 20:41 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:45

Excelsior en FC Twente hebben elkaar zaterdagavond in evenwicht gehouden. De Tukkers noteerden de grootste kansen van de wedstrijd, maar mede door een uitstekend optreden van Excelsior-doelman Stijn van Gassel kwam het scorebord in het Van Donge & De Roo Stadion niet in beweging: 0-0. Door het puntenverlies verzuimt Twente, dat vijfde staat met 48 punten, in te lopen op nummer vier AZ (54 punten). De Rotterdammers bezetten de vijftiende positie van de Eredivisie met 24 punten.

Van Gassel begon voor het eerst als aanvoerder aan het duel, daar de club besloten had om Redouan El Yaakoubi de band af te nemen. El Yaakoubi weigerde voor de interlandperiode samen met Marouan Azarkan om bij een OneLove-spandoek te poseren bij een actie tegen discriminatie en racisme, waardoor Excelsior het noodzakelijk achtte in actie te komen. De nieuwe rol binnen de ploeg leek Van Gassel vleugels te geven, want de sluitpost verrichte zeker in het eerste bedrijf een aantal zeer fraaie reddingen.

In de zesde speelminuut moest Van Gassel direct in actie komen. Virgil Misidjan nam de bal op uitstekende wijze uit de lucht en zag hoe de keeper een doelpunt voorkwam. Uit de rebound slaagde Joshua Brenet er niet in de bal tussen de palen te krijgen: over. Vier minuten later kreeg Michel Vlap een uitgelezen kans om vanaf circa acht meter de score te openen. Hij kreeg de bal mee van Vaclav Cerny en zocht de linkerbenedenhoek, maar opnieuw voorkwam Van Gassel de 0-1. Laatstgenoemde moest na een kwartier spelen wederom in actie komen om een nieuwe inzet van Vlap te pareren.

Halverwege het tweede bedrijf leek de doelman van Excelsior in de fout te gaan na een vrij trap op doel van Ramiz Zerrouki. De bal rolde onder de benen van Van Gassel door, maar hij kon nog nét op tijd voorkomen dat er een doelpunt genoteerd werd. Excelsior, dat via counters probeerde Twente te verschalken, kreeg de grootste kans in de 71ste minuut. Lazaros Lamprou kapte en nam uit de draai het vijandige doel onder vuur, maar doelman Lars Unnerstall kon de bal net wegboksen. Hoewel beide teams in de slotfase de ban nog hoopten te breken, werd er niet meer gescoord.