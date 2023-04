Watkins pijnigt Chelsea, vestigt clubrecord en komt in rijtje met Kane en Salah

Zaterdag, 1 april 2023 om 20:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:57

Chelsea is zaterdag op het eigen Stamford Bridge tegen een gevoelige nederlaag aangelopen. The Blues verloren met 0-2 van het opgeleefde Aston Villa, dat in de middenmoot wegloopt van de Londense club. De trefzekere Ollie Watkins zorgde voor een clubrecord bij de bezoekers uit Birmingham door voor de vijfde keer op rij te scoren in uitwedstrijden in competitieverband. Hakim Ziyech werd door manager Graham Potter voor de tweede keer op rij niet opgenomen in de wedstrijdselectie van Chelsea.

Potter koos bij Chelsea voor een driemansverdediging: Kalidou Koulibaly kreeg achterin assistentie van Marc Cucurella en Ruben Loftus-Cheek, van origine een middenvelder. Mykhailo Mudryk en Kai Havertz moesten vanaf de flanken zorgen voor de aanvoer richting aanvalsleider João Félix. Noni Madueke moest het doen met een plaats op de reservebank en Ziyech was dus andermaal tribuneklant in West-Londen. Bij Villa verving oudgediende Ashley Young de geblesseerde Matty Cash, terwijl Boubacar Kamara op het middenveld het stokje overnam van Leon Bailey.

?? ????????????????????????????????! ? Ollie Watkins scoort voor de vijfde wedstrijd op rij en dat is nog nooit voorgekomen bij Aston Villa! Chelsea moet in de achtervolging! ?? https://t.co/Qz07v0rjG4#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #CHEAVL pic.twitter.com/ITje4kIn6u — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 1, 2023

Emiliano Martínez leek Chelsea in de beginfase een gunst te verlenen met een dramatische pass op Kamara, die de bal verloor aan Mudryk. De Argentijnse doelman toonde echter beterschap door de knal van de linkeraanvaller over te tikken. Ezri Konsa was daarna belangrijk met een geweldige tackle toen Havertz zo goed als zeker leek te scoren. Villa werd wakker en gaf een waarschuwing af met een knal van John McGinn op de lat. Korte tijd later was het wel raak: Cucurella taxeerde een kopbal verkeerd, waardoor Watkins alleen op Kepa kon afgaan en scoorde met een bekeken lob: 0-1. Het was voor de aanvaller de vijfde keer op rij dat hij wist te scoren in uitduels in de Premier League, een clubrecord. Watkins is samen met Harry Kane en Mohamed Salah de enige speler die in de afgelopen drie seizoenen minstens tien keer scoorde in de Premier League.

Chelsea toonde ook na rust de nodige aanvallende intenties, maar het was juist Villa dat na tien minuten scoorde. Een afgeslagen hoekschop vanaf links kwam uiteindelijk terecht bij McGinn, die de bal door de drukte heen vakkundig in de linkerhoek legde: 0-2. Potter greep gelijk in en haalde Mudryk en Loftus-Cheek naar de kant, met Madueke en N'Golo Kante als vervangers. Madueke toonde zich bedrijvig tijdens zijn invalbeurt en was betrokken bij diverse aanvallen van Chelsea. Het ontbrak de gastheren echter aan stootkracht en de elfde nederlaag van het seizoen in de Premier League kon dan ook niet meer voorkomen worden.

3 - Ollie Watkins is one of only three players to have hit double figures for goals in each of the last three Premier League seasons (10 in 2022-23), along with Harry Kane and Mohamed Salah. Repeat. pic.twitter.com/dXTMYNAx0f — OptaJoe (@OptaJoe) April 1, 2023