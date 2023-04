Tuchel begint voortvarend bij Bayern na flater Kobel en assist De Ligt

Zaterdag, 1 april 2023 om 20:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:35

Thomas Tuchel heeft zaterdagavond een uitstekende start beleefd als trainer van Bayern München. De Duitse oefenmeester stond in de kraker tegen Borussia Dortmund halverwege de eerste helft al op een 3-0 voorsprong met zijn ploeg. De eerste treffer kwam tot stand na een afgrijselijke blunder van Gregor Kobel, die finaal mistastte op een diepe pass van eigen helft van Dayot Upcamecano. Thomas Müller had met twee treffers eveneens een belangrijk aandeel in de 4-2 overwinning van der Rekordmeister. Namens de bezoekers maakte Donyell Malen de tweede treffer. Door de zege neemt Bayern de koppositie in de Bundesliga over van Dortmund: 55 punten tegenover 53.

Bij Bayern stond de interlandweek in het teken van de trainerswissel. Julian Nagelsmann werd enigszins op straat gezet, waarna de landskampioen in de persoon van Tuchel al snel een opvolger presenteerde. Laatstgenoemde, meteen aftrappend met een duel tegen zijn voormalig werkgever, had slechts enkele dagen de tijd om met zijn nieuwe ploeg naar de kraker tegen Dortmund toe te werken. Daar was in het eerste bedrijf echter weinig van te merken. Nadat het eerste gevaar van Dortmund onschadelijk kon worden gemaakt door Matthijs de Ligt met een schitterende sliding, gooide de thuisploeg het duel in tien minuten tijd in het slot.

Upamecano scoort van eigen helft door afgrijselijke blunder Kobel

De openingstreffer kon op het conto worden geschreven van Kobel, die hopeloos in de fout ging toen Upamecano met een dieptepass Leroy Sané probeerde te bereiken. De Duitse goalie leek het gevaar in de kiem te smoren, maar miste de bal volledig: 1-0. Amper vijf minuten later kon de score worden verdubbeld door Müller, die een kopbal van De Ligt uit een corner bij de tweede paal kon binnenwerken. Diezelfde Müller zorgde halverwege de eerste helft tevens voor de 3-0, toen hij er als de kippen bij was om een rebound van Sané achter Kobel te werken.

Dortmund grossierde in het eerste bedrijf in slordigheden en liet zich buiten die kans in minuut zeven niet zien voor het doel van Yann Sommer. Tot overmaat van ramp moest de ploeg op slag van rust ook nog verder zonder Nico Schlotterbeck, die als twijfelgeval aan het duel begon en de strijd vroegtijdig moest staken. Edin Terzic had na driekwartier spelen genoeg gezien en besloot bij aanvang van de tweede helft om Malen binnen de ploeg te brengen. Ook Salih Özcan kwam binnen de lijnen. Heel veel veranderen aan het spelbeeld deed het echter niet.

Na vijf minuten in de tweede helft werd de marge namelijk al naar vier getild. Na een pass van Sané en een uiterst bekeken overstapje van Müller kon Kingsley Coman afronden bij de tweede paal: 4-0. Een bijzonder fraaie treffer van Eric Maxim Choupo-Moting (halve omhaal) leek het leed vervolgens te verergeren voor BVB, maar de Kameroener stond in buitenspelpositie. Even later zag hij een inzet gekeerd worden door Kobel. Bayern nam na de vierde treffer iets gas terug en moest dat bekopen met een afstandspegel van Malen. De Nederlander vond Sommer op zijn weg.

Het leek slechts uitstel voor de thuisploeg, daar Emre Can twintig minuten voor tijd alsnog voor de eretreffer zorgde. De ingevallen Serge Gnabry vloerde Jude Bellingham in de eigen zestien, waarna Can koel bleef vanaf elf meter: 4-1. Nadat Tuchel vervolgens nog vijf minuten speeltijd gunde aan Ryan Gravenberch, zorgde Malen ervoor dat de stand enigszins draaglijk werd voor Dortmund. De aanvaller werkte de bal beheerst in de rechterhoek: 4-2. Komende dinsdag staat de volgende test op het programma voor Tuchel, als in de kwartfinale van de DFB Pokal SC Freiburg de tegenstander is. Dortmund neemt het een dag later op tegen RB Leipzig.