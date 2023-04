Enorme misser voor open doel van Lukaku komt Internazionale duur te staan

Zaterdag, 1 april 2023 om 19:57 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:06

Internazionale heeft zaterdagavond alweer de tiende competitienederlaag van het seizoen geleden. In eigen huis ging het team van trainer Simone Inzaghi met 0-1 onderuit tegen Fiorentina. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Giacomo Bonaventura. Romelu Lukaku kreeg de grootste kans op een doelpunt voor de thuisploeg, maar hij miste vlak na rust voor open doel. Door de nederlaag blijft Inter voorlopig op de derde plek in de Serie A staan, terwijl Fiorentina klimt naar plaats acht.

Inter begon met vier andere basisspelers dan tegen Juventus (0-1 nederlaag) twee weken geleden. De afgelopen week vader geworden Stefan de Vrij moest onder meer genoegen nemen met een plek op de bank, terwijl voormalig Eredivisionist Robin Gosens juist terugkeerde in de basis. Denzel Dumfries mocht het net als voormalig Ajacied André Onana opnieuw vanaf de eerste minuut laten zien. Aan de kant van Fiorentina begon Sofyan Amrabat op de bank.

Beide teams begonnen vol energie aan de wedstrijd, en de grootste kans in de beginfase was voor de bezoekers. De volley van Gaetano Castrovilli werd echter gepareerd door Onana, waarna de Kameroener ook de rebound wist te keren. Na ruim twintig minuten was aan de andere kant ook Hendrikh Mkhitaryan dicht bij de openingstreffer: zijn eerste poging werd gered door doelman Pietro Terracciano, de rebound (een spectaculaire volley) vloog in het zijnet. Vlak voor rust rook ook Fiorentina nog een keer aan een doelpunt, maar Jonathan Ikoné hielp de kans van dichtbij om zeep. Zo was het een klein wonder dat het nog 0-0 stond bij rust.

Ook in de tweede helft gebeurde er genoeg. Een poging van Castrovilli schampte de paal en Lukaku miste een levensgrote kans voor open doel. In de 53ste minuut brak Fiorentina eindelijk de ban via Bonaventura, die na een corner uit de rebound raak wist te koppen: 0-1. Inter had vervolgens veertig minuten de tijd om op jacht te gaan naar in ieder geval de gelijkmaker. Het was daar het dichtstbij via Nicolò Barella (knal op paal) en Raoul Bellanova (redding Terracciano op poging van dichtbij). Fiorentina hield echter stand, en boekte daardoor de eerste Serie A-zege op Inter sinds april 2017.

Avec le maillot belge c’était au fond pour Romelu Lukaku ! ???????pic.twitter.com/fspQNsRGly — MercaFoot (@MercaFoot_) April 1, 2023