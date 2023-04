Kraay onderbreekt optimistische Brands: ‘Ben jij het eens met Van Nistelrooij?’

Zaterdag, 1 april 2023 om 19:42 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:16

Marcel Brands lijkt het niet eens te zijn met Ruud van Nistelrooij, die vrijdag stelde dat de huidige vierde plaats 'het maximaal haalbare is' voor PSV. Volgens de algemeen directeur van de Eindhovenaren kan nummer twee Ajax, dat slechts twee punten voorsprong heeft, nog makkelijk ingehaald worden. Brands benadrukt daarnaast dat een club als PSV altijd voor het kampioenschap moet gaan.

Van Nistelrooij vindt dat hij er bij PSV momenteel het maximale uithaalt, gegeven de beperkte middelen. Volgens de 46-jarige oefenmeester spelen de beleidsmatige keuzes, waaronder de verkoop van Cody Gakpo en Noni Madueke, de club parten en mag er daarom niet meer verwacht worden dan hoe de situatie nu is. PSV lijkt alleen in bekerverband nog serieus in de race voor de prijzen. Op de persconferentie van vrijdag voorafgaand aan NEC-uit wees de PSV-coach onder meer op het tussentijdse vertrek van Gakpo en Madueke.

Algemeen directeur Marcel Brands vertelt hoe hard het overlijden van Thijs Slegers bij PSV is binnengekomen.



"Het verrast je dan toch hoe snel het dan gaat" — ESPN NL (@ESPNnl) April 1, 2023

"Als je dat niet meeneemt in het seizoen, denk ik niet dat je in de realiteit leeft", zo zei Van Nistelrooij op het persmoment. "Door de beleidsmatige keuzes die zijn gemaakt, staan we waar we staan. Als dit het jaar is dat het moest gebeuren, dan verkoop je niet je twee beste spelers in de winter." PSV haalde Fábio Silva en Thorgan Hazard binnen als versterkingen, maar dat kon de opgelopen schade volgens Van Nistelrooij niet volledig herstellen. "Waar wij nu staan, is het maximaal haalbare geweest tot nu toe. Met iedereen die we aan boord hebben."

Reactie Brands

Brands bekijkt het positief en rept zaterdag bij ESPN over twee mogelijke prijzen: de tweede plaats in de Eredivisie en de TOTO KNVB Beker. Verslaggever Hans Kraay junior haakt daar gelijk op in. "Sorry dat ik je onderbreek, maar je trainer zei vrijdag dat waar PSV nu staat het maximaal haalbare is. Ben je het met hem eens?", krijgt de PSV-directeur voorgelegd. "Aan het einde van het seizoen kun je pas de balans opmaken", aldus Brands. "Als we tweede worden en de beker winnen, dan win je twee van de drie nationale prijzen." Kraay wil weten of Brands vindt dat de jacht op Ajax geopend moet worden gezien de geringe achterstand.

"Ja, tuurlijk. Wij krijgen Ajax nog thuis (op 23 april, red.), dus waarom zouden we dat niet moeten doen?", vraagt Brands zich hardop af. "Je moet altijd voor het kampioenschap gaan, dat lijkt nu ver weg. Ere wie ere toekomt, Feyenoord verdient het nu ook gewoon. Het is de meest stabiele ploeg. Wij zijn dit seizoen niet stabiel geweest. Maar als we dat in die eindfase wel zijn, dan kunnen we het toch nog mooi afsluiten", zo besluit Brands, die PSV aan het begin van het seizoen de Johan Cruijff Schaal zag veroveren na een 3-5 zege op Ajax.

Die uitspraken van Van Nistelrooij zijn volgens het Eindhovens Dagblad niet goed gevallen bij de beleidsbepalers van PSV, die zich ergeren aan de wijze waarop de trainer zich opstelt. Geledingen binnen de Eindhovense club vragen zich af waarom Van Nistelrooij op 'dit late tijdstip' zijn mening over de winterse transferwindow nog ventileert en daarnaast vinden ze dat PSV helemaal niet het maximale uit dit seizoen heeft gehaald onder de voormalig topspits. Met Gakpo in de gelederen werd bijvoorbeeld de Champions League gemist na uitschakeling door Rangers en werd er in competitieverband verloren van clubs als SC Cambuur en FC Groningen.