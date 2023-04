Upamecano scoort van eigen helft door afgrijselijke blunder Kobel

Zaterdag, 1 april 2023 om 18:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:02

Bayern München is zaterdagavond flink in het zadel geholpen in de kraker tegen Borussia Dortmund. De ploeg van nieuwbakken trainer Thomas Tuchel kwam binnen het kwartier op voorsprong via Dayot Upamecano. De Fransman verstuurde een onnauwkeurige pass vanaf eigen helft, maar zag doelman Gregor Kobel vreselijk de mist in gaan. De goalie van Dortmund maaide finaal over de bal, waardoor der Rekordmeister al vroeg in het duel de leiding nam.

De vuurdoop van Thomas Tuchel als trainer van Bayern had niet beter kunnen uitpakken dan op dit moment het geval is. Na de openingstreffer van Upamecano zorgde Thomas Müller met twee doelpunten voor de 2-0 en 3-0. Bij de tweede treffer kwam de assist op naam van Matthijs de Ligt, die een kopbal bij zijn Duitse ploeggenoot bezorgde. Bij de bezoekers zit Donyell Malen op de bank. De Ligt is de enige Nederlander binnen de lijnen.