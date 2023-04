AZ mist strafschop en tal van kansen en loopt averij op in de titelrace

Zaterdag, 1 april 2023 om 18:37 • Mart Oude Nijeweeme

AZ heeft zaterdagavond dure punten verspeeld in de strijd om het kampioenschap in de Eredivisie. De ploeg van trainer Pascal Jansen keek al vroeg in de wedstrijd tegen een achterstand aan door toedoen van Sydney van Hooijdonk. Invaller Mexx Meerdink wist de stand nog wel gelijk te trekken, maar verder dan dat kwamen de Alkmaarders niet: 1-1. Jesper Karlsson zag een strafschop op schitterende wijze gepakt worden door Xavier Mous. Door de puntendeling verzuimt AZ de tweede plek over te nemen van Ajax. Het gat naar koploper Feyenoord, dat een wedstrijd minder speelde, is zeven punten.

Bij AZ was er goed nieuws voor Sam Beukema. De centrale verdediger stond voor het eerst sinds zijn blessure in de basis. De verdediger vormde het hart van de defensie met Pantelis Hatzidiakos. Aan de kant van Heerenveen kreeg men juist slecht nieuws tijdens de interlandbreak. Joost van Aken raakte dusdanig geblesseerd aan zijn knie dat hij dit seizoen niet meer in actie komt. Doordat ook zijn contract niet wordt verlengd staan zijn laatste maanden in Friese dienst in het teken van revalideren. Met Sven van Beek ligt er bij Heerenveen ook al een andere centrumverdediger geruime tijd in de lappenmand.

De ploeg van Kees van Wonderen, die slechts één van de laatste vijf officiële wedstrijden wist te winnen, begon voortvarend in het AFAS Stadion. Binnen vijf minuten lag de bal al in het doel, toen Van Hooijdonk voor het doel veel attenter reageerde dan Beukema en de 0-1 achter Mathew Ryan werkte. Niet veel later werd het duel ontsierd door vuurwerk, dat door supporters van Heerenveen op het veld werd gegooid. Scheidsrechter Jochem Kamphuis besloot het duel stil te leggen en kortstondig naar binnen te gaan. Na de onderbreking waren de beste mogelijkheden voor de thuisploeg.

Een vrije trap van Karlsson zeilde rakelings voorlangs, terwijl ook Hatzidiakos het vizier niet op scherp had staan. Het laatste wapenfeit van de eerste helft kwam van het hoofd van Beukema, die zijn kopbal uit een corner op de paal zag belanden. Ook na rust lag de amusementswaarde hoog en zorgden beide ploegen voor een vermakelijke wedstrijd. Na vijf minuten spelen in het tweede bedrijf ging de bal op de stip, toen Mous Sven Mijnans vloerde op de achterlijn. Karlsson nam plaats achter de bal, maar zag de goalie van Heerenveen op fraaie wijze redden.

Hoewel Van Hooijdonkk in het laatste kwart van het duel een inzet van de lijn gehaald zag worden door Beukema, waren de beste kansen voor AZ. Onder meer Karlsson was echter onnauwkeurig in de afronding op aangeven van Mijnans. Jansen besloot daarop in te grijpen en Mayckel Lahdo en Meerdink binnen de lijnen te brengen om iets te forceren. Tien minuten na hun invalbeurt was het duo verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Nadat de inzet van Lahdo nog kon worden gekeerd door Mous, was Meerdink in de rebound wel trefzeker: 1-1.

Kamphuis liet in eerste instantie doorspelen, maar werd teruggefloten door de VAR en keurde de treffer - de bal werd van de lijn gehaald door Milan van Ewijk- goed. In de absolute slotfase van het duel was het AZ dat aandrong, zonder daarbij tot hele grote kansen te komen. De beste mogelijkheid kwam zelfs op naam van Heerenveen, dat via Pelle van Amersfoort rakelings naast schoot. Kamphuis telde, mede door het VAR-moment rond de gelijkmaker, zeven minuten blessuretijd bij, maar ook daarin lukte het beide ploegen niet om een tweede treffer te produceren.