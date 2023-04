Teruggekeerde Gabriel Jesus neemt Arsenal bij de hand bij eenvoudige zege

Zaterdag, 1 april 2023 om 17:53 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 17:59

Arsenal is weer een stapje dichter bij de Premier League-titel. De ploeg van manager Mikel Arteta kende zaterdagmiddag geen enkel probleem met Leeds United: 4-1. Gabriel Jesus (tweemaal), Ben White en Granit Xhaka waren trefzeker voor the Gunners, terwijl voormalig Ajacied Rasmus Kristensen nog iets terugdeed. Door de zege vergroot Arsenal het gat met nummer twee Manchester City, dat eerder op de dag met 4-1 van Liverpool won, weer naar acht punten. De nummer twee heeft nog wel een duel tegoed. Leeds zakt naar plek zeventien.

Arsenal begon het duel met één andere speler dan twee weken geleden, toen er met 4-1 werd gewonnen van Crystal Palace: Jesus was na zijn knieblessure fit genoeg om het weer vanaf de eerste minuut te laten zien, waardoor Bukayo Saka genoegen moest nemen met een reserverol. Ook voormalig Eredivisionisten Oleksandr Zinchenko en Martin Ødegaard stonden in de basis bij de thuisploeg. Bij Leeds begonnen Nederlanders Pascal Struijk en Crysencio Summerville aan het duel, net als ex-Eredivisie-spelers Kristensen en Luis Sinisterra.

Voor het eerst in de basis na zijn blessure en gelijk op het scoreformulier ???? ?????????? zet Arsenal op voorsprong tegen Leeds United ??https://t.co/juPaG0fS9q#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/yvEYGO4ZaV — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 1, 2023

De koploper had in de eerste helft enigszins moeite om kansen te creëren. Lange tijd was een kopbal die over ging van Jesus het enige wapenfeit van Arsenal. Leeds liet zich regelmatig zien, maar pogingen van Summerville en Jack Harrison werden gekeerd door Aaron Ramsdale. Tien minuten voor rust werd de score geopend, en het was Jesus die dat deed: de Braziliaan werd in het vijandelijke strafschopgebied neergehaald door Luke Ayling en benutte de toegekende penalty zelf.

Vroeg in de tweede helft verdubbelde Arsenal de score. Gabriel Martinelli gaf voor, White kon de bal bij de tweede paal via onderkant lat binnentikken: 2-0. Acht minuten later tekende Jesus voor zijn tweede treffer, door de bal na een fraaie combinatie met Leandro Trossard binnen te glijden. Het duel was beslist, al weigerde Leeds op te geven. De bezoekers waren via Brenden Aaronson dicht bij de 3-1, maar de spits faalde oog in oog met Ramsdale. Een kwartier voor tijd maakte Kristensen met een geplaatst afstandsschot alsnog de eretreffer. Met een kopbal op aangeven van Ødegaard bepaalde Xhaka vlak voor tijd de eindstand: 4-1.