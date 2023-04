Frimpong kan volgens Koeman niet verdedigen maar scoren des te beter

Zaterdag, 1 april 2023 om 17:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:33

Een behoorlijk geslaagde middag voor de Nederlanders in de Bundesliga. Sheraldo Becker opende na rust namelijk de score voor 1. FC Union Berlin, dat uiteindelijk comfortabel met 3-0 wist te winnen van hekkensluiter VfB Stuttgart. Jeremie Frimpong brak eveneens de ban. Mede dankzij het doelpunt van de rechtshalf, die nog steeds voor Oranje wil uitkomen ondanks het feit dat bondscoach Ronald Koeman hem geen goede verdediger vindt, werd degradatiekandidaat Schalke 04 met 0-3 verslagen.

Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0-3

Frimpong hielp de subtopper uit Leverkusen vijf minuten na rust op weg. Na goed voorbereidend werk van Moussa Diaby wist de middenvelder van dichtbij raak te schieten: 0-1. Het was alweer zijn achtste doelpunt van dit Bundesliga-seizoen. Tien minuten later namen de bezoekers een voorschot op de overwinning in Gelsenkirchen. Florian Wirtz wist het net te vinden met een geplaatst schot van binnen de zestien. Schalke was nadien niet in staat om de spanning terug te brengen in de wedstrijd en de middag werd nog vervelender toen Sardar Azmoun met een kopbal de eindstand op 0-3 bepaalde. Mitchel Bakker maakte in de slotfase nog zijn opwachting bij Leverkusen, als vervanger van de moegestreden Frimpong.

JEREMIE FRIMPONG ????(2000) OPENS THE SCORING!!! MOUSSA DIABY WITH THE GREAT ASSIST!!! ??? @j3trespic.twitter.com/MqK8nEJJUr — Football Report (@FootballReprt) April 1, 2023

1. FC Union Berlin – VfB Stuttgart 3-0

Hekkensluiter VfB Stuttgart leek na ruim een half uur op voorsprong te komen op bezoek bij nummer drie 1. FC Union Berlin: Juan Perea scoorde, maar na inmenging van de VAR werd het doelpunt afgekeurd wegens hands. In de tweede helft was het aan de andere kant van het veld wél raak, en Sheraldo Becker was de gevierde man. De aanvaller vloog een hoge voorzet van Jérôme Roussillon binnen. Union had de smaak te pakken en kwam een kwartier later op 2-0 via Kevin Behrens, die de bal van dichtbij kon binnenschieten. De 3-0 was een eigen doelpunt van Genki Haraguchi; de Japanner gleed een lage voorzet van Behrens achter zijn eigen doelman.

De 3 punten blijven in Berlijn, Union wint met 3??-0?? van Stuttgart. Sheraldo Becker maakte de 1-0 en was weer belangrijk voor Union ????#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/V8q8ogfVxi — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 1, 2023

Overige uitslagen:

VfL Wolfsburg - FC Augsburg 2-2

SC Freiburg - Hertha BSC 1-1

RB Leipzig - FSV Mainz 05 0-3