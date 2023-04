Marten de Roon is met doelpunt tegen hekkensluiter belangrijk voor Atalanta

Zaterdag, 1 april 2023 om 17:02 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:22

Atalanta heeft zaterdagmiddag een overwinning geboekt op hekkensluiter Cremonese: 1-3. Marten de Roon zette de bezoekers vlak voor rust op voorsprong, waarna Daniel Ciofani in de tweede helft met een benutte penalty voor de gelijkmaker zorgde. In de slotfase zorgden Jérémie Boga en Ademola Lookman dat de punten alsnog mee naar Bergamo gingen. Door de zege klimt Atalanta voorlopig naar de vijfde plek in de Serie A.

Zonder de geblesseerde Hans Hateboer (kruisband) en Teun Koopmeiners (dijbeen) maar mét De Roon in de basis had Atalanta in de eerste helft enkele mogelijkheden. Zo ging een poging van Duván Zapata naast en volleerde Rafael Tolói via een andere speler naast. Ook Cremonese, met Cyriel Dessers op de bank, liet zich regelmatig zien, maar het was Atalanta dat met een voorsprong ging rusten. Een voorzet van Zapata belandde via een verdediger voor de voeten van De Roon, die alle tijd had om een hoek uit te zoeken: 0-1.

Tien minuten na rust kreeg Cremonese een penalty, nadat Tolói hands maakte. Ciafani faalde niet: 1-1. Twintig minuten voor tijd zette Boga de bezoekers weer op voorsprong, door een lage voorzet van Rasmus Höjlund binnen te tikken. Diezelfde Deen liet na om het duel vlak voor tijd definitief te beslissen, door in kansrijke positie naast te schieten. De 1-3 kwam er echter alsnog: in de blessuretijd profiteerde Atalanta via Lookman van balverlies achterin bij de thuisploeg, die door de nederlaag degradatie steeds dichterbij ziet komen.

