Het gaat helemaal mis in Alkmaar: AZ - Heerenveen gestaakt door vuurwerk

Zaterdag, 1 april 2023 om 16:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:59

Het duel tussen AZ en sc Heerenveen is zaterdagavond stilgelegd nadat supporters van de bezoekende partij vuurwerk op het veld hadden gegooid. De fans van Heerenveen hadden tot dat moment weinig reden tot klagen, daar hun ploeg door een vroeg doelpunt van Sydney van Hooijdonk met 0-1 aan de leiding ging. Niet veel later ging het hopeloos mis, toen meerdere fakkels op het veld werden gegooid en scheidsrechter Jochem Kamphuis zich genoodzaakt voelde om het duel te staken.

Verslaggever Toine van Peperstraten noemt het 'niet des Heerenveens' dat het duel moest worden stilgelegd. "Maar Kamphuis was heel gedecideerd. Hij zag wat de schade was op het veld en kwam meteen tot de conclusie dat het niet binnen een paar minuten kon worden voortgezet." De arbiter ging net als alle spelers naar binnen, om na een minuut of tien het duel te hervatten. Gertjan Verbeek noemt de actie 'zeer uitzonderlijk'. "Normaal gesproken heeft Heerenveen een zeer vredelievende groep supporters. Maar dit is natuurlijk not done."

AZ - sc Heerenveen is na 10 minuten stilgelegd vanwege vuurwerk op het veld…#AZHEE pic.twitter.com/A2IC8gn2ZQ — ESPN NL (@ESPNnl) April 1, 2023

Algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ betreurt de hele gang van zaken. "Als je mij vraagt om enige realiteitszin om te begrijpen wat hier gebeurt, kan ik je dat niet geven." Toen het duel hervat werd kwam er eveneens vuurwerk uit het vak met de fanatieke AZ-supporters, maar dit werd niet op het veld gegooid. Het duel tussen AZ en Heerenveen is de eerste in de Eredivisie na de interlandbreak. In Nederland wordt al enige tijd gedreigd met een verbod op uitsupporters vanwege aanhoudende ongeregeldheden.