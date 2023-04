Ajax betaalt al jaren duizelingwekkende bedragen aan zaakwaarnemers

Zaterdag, 1 april 2023 om 15:43 • Guy Habets

Ajax heeft in de afgelopen vijf jaar ruim 75 miljoen euro aan zaakwaarnemers betaald. Dat blijkt uit cijfers van de KNVB. De Amsterdammers geven daarmee veruit het meeste geld uit aan externe partijen tijdens transfers van alle clubs in de Eredivisie. PSV, de nummer twee op de lijst, gaf immers 'maar' twintig miljoen uit aan commissies in de afgelopen vijf jaar.

Bij transfers is het normaal geworden om de zaakwaarnemer van een speler commissie te betalen. Dat geld verdwijnt dus uit de voetballerij en in de zakken van een agentschap of van één vertegenwoordiger. De FIFA hoopt dat aan banden te kunnen leggen en om te onderschrijven hoe veel geld er naar zaakwaarnemers gaat, is de KNVB met cijfers gekomen. Daarin is te zien dat Ajax in de afgelopen vijf jaar maar liefst 75.265.000 euro uitgaf aan agenten van spelers. De Amsterdammers geven daarmee vijftig procent van het totaalbedrag van alle Eredivisieclubs bij elkaar opgeteld uit aan zaakwaarnemers.

Het bedrag dat Ajax betaalde, staat in schril contrast met de 334.000 euro die Go Ahead Eagles in de afgelopen jaren aan commissie betaalde. Het is des te pijnlijker dat de formatie uit Deventer in de afgelopen drie wedstrijden niet een keer van Ajax verloor. Op de lijst is PSV met ruim twintig miljoen euro aan uitgekeerde commissies de nummer twee, terwijl Feyenoord in de afgelopen vijf jaar iets meer dan veertien miljoen euro aan zaakwaarnemers betaalde. Dat is net iets meer dan AZ met ruim twaalf miljoen euro.

Specifieke cijfers van de top vier over de afgelopen jaren laten zien dat Ajax in het seizoen 2019/20 maar liefst 34 miljoen uitgaf aan zaakwaarnemers. Dat is net zo veel geld als PSV en Feyenoord in de afgelopen vijf jaar bij elkaar (!) uitgaven aan agenten. In totaal werd er door clubs uit de Eredivisie sinds het begin van het seizoen 2017/18 158 miljoen euro uitgegeven aan zaakwaarnemers. Ter vergelijking: in de Premier League en de Bundesliga (respectievelijk 362 miljoen en 197 miljoen) werd in die periode meer uitgegeven, maar in de Belgische Pro League (29 miljoen) veel minder.