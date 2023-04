‘PSG wil Napoli-uitblinker van honderd miljoen via een interessante ruildeal’

Zaterdag, 1 april 2023 om 14:41 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 14:48

Paris Saint-Germain wil serieus werk gaan maken van de komst van Victor Osimhen komende zomer. Dat meldt het Franse RMC Sport, dat ook weet dat de 24-jarige spits van Napoli zo’n honderd miljoen euro moet kosten. Luis Campos, technisch directeur van PSG, hoopt Osimhen echter via een andere constructie naar Parijs te halen.

Het halen van Osimhen heeft prioriteit bij de club uit Parijs, volgens RMC Sport. Een voordeel daarbij kan zijn dat Campos en Osimhen elkaar goed kennen: in 2019 haalde de technisch directeur de Nigeriaan al naar Lille OSC. Campos zou hebben aangegeven te denken dat het ook deze keer voor hem mogelijk gaat zijn om Osimhen aan te trekken. De Portugees heeft ook al contact gehad met de entourage van de spits over een mogelijke transfer.

Napoli kocht Osimhen in 2020 voor 75 miljoen euro van Lille en wil per se winst maken, waardoor de verwachting is dat de Serie A-koploper minimaal honderd miljoen euro voor hem wil ontvangen. PSG kan dat komende zomer niet op tafel leggen, maar Campos denkt eraan om Mauro Icardi en Leandro Paredes in een mogelijke ruildeal te betrekken. Op die manier zal de transfersom lager uitvallen. Of beide Argentijnen – die op dit moment door PSG zijn verhuurd aan respectievelijk Galatasaray en Juventus – een overstap naar Napels zien zitten, is onduidelijk.

Osimhen is bezig aan een uitstekend seizoen bij Napoli. Met 21 goals in 23 duels is hij momenteel topscorer van de Serie A. Ook in de Champions League zijn de statistieken van de 23-voudig international indrukwekkend dit seizoen: vijf duels, vier goals. Voorlopig zal Napoli het overigens even zonder Osimhen moeten doen, zo meldde Sky Italia eerder op zaterdag: hij is met een stevige hamstringblessure teruggekomen van zijn interlandverplichtingen met Nigeria en is weken uit de roulatie.