Frank de Boer geeft één aspect aan waar het aan ontbreekt bij Virgil van Dijk

Zaterdag, 1 april 2023 om 13:53 • Guy Habets

Frank de Boer sluit zich deels aan bij de kritiek die onder meer Marco van Basten en Ruud Gullit onlangs uitten aan het adres van Virgil van Dijk. De voormalig bondscoach en huidig analist van Viaplay zegt tijdens de voorbeschouwing op de ontmoeting tussen Manchester City en Liverpool in de Premier League dat het Van Dijk de laatste tijd ontbreekt aan agressie.

Aan de hand van beelden uit de wedstrijd van Liverpool tegen Bournemouth, die in een 1-0 nederlaag eindigde voor the Reds, laat De Boer zien dat Van Dijk beter kan. "Het is niet zo dat hij door de ondergrens zakt, maar het is soms gewoon net niet goed genoeg", klinkt het op Viaplay. "Ik heb het gevoel dat hij een bepaalde agressie mist. Dan gaat het om agressie om de boel goed neer te zetten, maar ook agressie bij hemzelf."

De Boer, die zelf ook centrale verdediger was en zich dus goed in de positie van Van Dijk kan verplaatsen, weet hoe de captain van Oranje uit zijn vormdip kan komen. "Hij moet een keer echt kwaad worden. Het lijkt nu allemaal wat apathisch. Hoe dat komt, is lastig te zeggen. Het is nu aan hem om keihard te werken en misschien echt een keer boos te worden op zichzelf en op ploeggenoten die iets niet goed doen. Je komt hier alleen uit door uit je comfortzone te stappen."

Van Basten liet maandagavond tijdens Rondo optekenen dat hij vraagtekens zet bij de leiderscapaciteiten van Van Dijk. "Dat is wel een zwaar punt, want hij is aanvoerder en moet de verdediging leiden. Hij maakt lawaai, maar zegt niks." Gullit sloot zich daar vervolgens bij aan. "Hij vindt van zichzelf dat hij beter is dan de rest. Alleen ik zie dingen waarvan ik denk: jij bent aanvoerder, dit moet je wel beter oplossen.”