Adorerende teamgenoot laat Lionel Messi tweemaal vereeuwigen op zijn huid

Zaterdag, 1 april 2023 om 13:41 • Wessel Antes • Laatste update: 13:55

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Niet alleen fans zetten tegenwoordig een tatoeage van Lionel Messi op hun lichaam. Ook Nicolás Otamendi vond het na de WK-winst van Argentinië hoog tijd om de kleine dribbelaar van Paris Saint-Germain te vereeuwigen op zijn huid. De 102-voudig international van la Albiceleste vereeuwigde Messi zelfs met twee verschillende afbeeldingen, die samen een geheel vormen. De 35-jarige mandekker van Benfica deelt via Twitter een video waarop zijn buiktatoeage goed zichtbaar is. “Eeuwige glorie”, valt te lezen boven de afbeeldingen van Messi en de wereldbeker.

In de 102 interlands die Otamendi speelde voor Argentinië stond hij 81 keer op het veld met Messi. Naast het WK won hij de Copa América met zijn leeftijdsgenoot. De twee kenden echter ook mindere tijden met de verloren WK-finale tegen Duitsland in 2014 (1-0). Via zijn Instagram-verhaal reageerde Messi op de tatoeage van zijn vriend. “Ik zag veel spectaculaire dingen sinds wij het WK hebben gewonnen, maar dat een collega en vriend als Otamendi deze tatoeage heeft gezet is meer dan speciaal!!! Heel erg bedankt Ota!”