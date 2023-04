Jan Vertonghen speculeert in het Nieuwsblad over toekomst bij Ajax

Zaterdag, 1 april 2023 om 13:00 • Wessel Antes • Laatste update: 13:58

Jan Vertonghen zou na zijn spelersloopbaan graag aan de slag gaan bij Ajax, zo onthult de 35-jarige verdediger van Anderlecht in gesprek met het Nieuwsblad. Tegenover de Belgische krant bevestigt Vertonghen dat Anderlecht zijn laatste club is als speler, al weet hij nog niet precies wanneer hij zijn schoenen aan de wilgen hangt. Vertonghen ligt nog vast tot medio 2024 in het Lotto Park.

Op de vraag of Vertonghen zijn verbintenis alweer wil verlengen bij Anderlecht reageert de mandekker terughoudend. “Ik kan wel zeggen dat Anderlecht mijn laatste club zal zijn als voetballer. Maar ik heb er nog een contract tot 2024 hé? Voorlopig denk ik nog niet aan bijtekenen. Laat ons eerst eens zien hoe goed ik me volgend seizoen voel.” Vertonghen speelde dit seizoen al dertig wedstrijden voor Anderlecht, waarin hij goed was voor twee doelpunten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Onlangs sprak de 147-voudig international al uit dat een terugkeer als speler naar Ajax er niet inzit. “Of ik nog eens terugkeer bij Ajax? Als speler lijkt mij die kans niet aanwezig. Niet alleen qua leeftijd, maar ook qua kwaliteit. Ajax aast op een ander niveau dan mannen van bijna 36 jaar. Het is niet realistisch”, aldus Vertonghen in de podcast Football is Life van FC Afkicken. Daarbij onthulde hij dat Marc Overmars hem eerder wel heeft benaderd. “Maar voor mij was het niet het juiste moment.”

Toch kan Vertonghen alsnog terugkeren in Amsterdam, maar dan in een andere functie. In het Nieuwsblad speculeert hij over zijn toekomst. “Wat ik ga doen als ik stop, weet ik trouwens nog niet. Ajax lijkt me wel een goede club om bij te leren qua marketing en sociale media. We zien wel. Wat zeker niet zal stoppen na mijn carrière is mijn Jan Vertonghen-foundation. Ik vind het te belangrijk om zieke kinderen afleiding te bieden middels sportveldjes, muurschilderingen, en sportdagen. Onlangs bezocht ik een ziekenhuis in Edegem en dat had een grote impact op mij. Dat is ver verwijderd van de voetbalwereld, maar als je dan merkt dat die zieke kinderen even opfleuren, is dat echt het doel."