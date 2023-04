Ruud van Nistelrooij zorgt met zijn uitspraken voor interne ergernis bij PSV

Zaterdag, 1 april 2023 om 12:52 • Guy Habets • Laatste update: 13:11

De uitspraken van Ruud van Nistelrooij, die zei dat hij het maximale uit de spelersgroep van PSV haalt en het besluit om Cody Gakpo en Noni Madueke te verkopen hekelde, zijn niet goed gevallen binnen de Eindhovense club. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. Er zou sprake zijn van ergernis over de manier waarop Van Nistelrooij communiceerde en het tijdstip waarop hij dat deed.

Vrijdag op de persconferentie liet de oefenmeester uit Geffen optekenen dat hij de huidige positie van PSV niet eens zo gek vindt. "Waar wij nu staan, is het maximaal haalbare geweest tot nu toe. Met iedereen die we aan boord hebben. Ik vind dat de beleidsmatige keuzes die gemaakt zijn dusdanig impact hebben, dat dit het maximale is. Door die beleidsmatige keuzes die zijn gemaakt, staan we waar we staan. Als dit het jaar is dat het moest gebeuren, dan verkoop je niet je twee beste spelers in de winter."

Die uitspraken zijn niet goed gevallen bij de beleidsbepalers van PSV, die zich ergeren aan de wijze waarop de trainer zich opstelt. Geledingen binnen de Eindhovense club vragen zich af waarom Van Nistelrooij op 'dit late tijdstip' zijn mening over de winterse transferwindow nog ventileert en daarnaast vinden ze dat PSV helemaal niet het maximale uit dit seizoen heeft gehaald onder de voormalig topspits. Met Gakpo in de gelederen werd bijvoorbeeld de Champions League gemist na uitschakeling door Rangers en werd er in competitieverband verloren van clubs als SC Cambuur en FC Groningen.

Dat het kwijtraken van Gakpo in januari niet ideaal was, wordt intern bij PSV onderschreven. Toch vindt men dat er met Anwar El Ghazi een waardige basisspeler klaarstond om het verlies van de Eintovenaar op te vangen en dat de afwezigheid van Gakpo niet als reden mag worden aangedragen voor het puntenverlies tegen Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard en FC Emmen. Dat Van Nistelrooij vrijdag alsnog zo nadrukkelijk naar zijn collega's binnen PSV wees, zorgde dan ook voor de nodige gefronste wenkbrauwen.