Georginio Wijnaldum krijgt heldere boodschap over de bestaande optie tot koop

Zaterdag, 1 april 2023 om 12:09 • Guy Habets • Laatste update: 12:38

AS Roma gaat na dit seizoen waarschijnlijk niet door met Georginio Wijnaldum. De Italianen hebben de optie om de middenvelder definitief over te nemen van Paris Saint-Germain, maar la Gazzetta dello Sport schrijft dat trainer José Mourinho een negatief advies heeft gegeven. De Portugees heeft liever jongere opties tot zijn beschikking op het middenveld.

Wijnaldum heeft nog twee maanden de tijd om de beleidsbepalers van Roma te overtuigen van zijn kwaliteiten. Voorlopig krijgt de 32-jarige middenvelder niet het voordeel van de twijfel, omdat Mourinho al heeft aangegeven dat hij liever met andere spelers door wil gaan. The Special One heeft te kennen gegeven dat het hoge salaris van Wijnaldum beter besteed kan worden aan goedkopere alternatieven met toekomst. Zo zou Davide Frattesi, de 23-jarige uitblinker op het middenveld bij Sassuolo, in beeld zijn.

De blessure van Wijnaldum, die hem de afgelopen maanden aan de kant hield, spreekt niet in het voordeel van de Oranje-international. Daarnaast is Roma huiverig om, naast de salariskosten, ook nog een transfersom over te maken aan PSG voor de diensten van Wijnaldum. In de zeven officiële wedstrijden die de middenvelder tot dusver speelde voor i Giallorossi kon hij niet laten zien waarom een langer dienstverband terecht zou zijn. Wel maakte Wijnaldum een doelpunt in een van die duels.

Zijn rentree in het Nederlands elftal liep afgelopen week ook op een sof uit. Er werd in en tegen Frankrijk met 4-0 verloren, hoewel Wijnaldum een van de minst slechten was in het Stade de France, en de thuiswedstrijd tegen Gibraltar leverde 'maar' een 3-0 overwinning op. Daardoor staat de Rotterdammer nu op 88 interlands voor Oranje, waarin hij 26 keer scoorde. Bondscoach Ronald Koeman heeft al te kennen gegeven nog steeds veel vertrouwen in Wijnaldum te hebben.