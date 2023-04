Napoli krijgt eerste serieuze tegenslag in aanloop naar cruciale eindfase

Zaterdag, 1 april 2023 om 11:45 • Wessel Antes

Victor Osimhen is weken uit de roulatie, zo meldt Sky Italia. De 24-jarige topspits van Napoli is geblesseerd teruggekomen van zijn interlandverplichtingen met Nigeria en mist in ieder geval de topwedstrijd tegen AC Milan zondagavond. Het Italiaanse medium meldt zelfs dat Osimhen kampt met een stevige hamstringblessure, waardoor ook het tweeluik met Milan in de kwartfinale van de Champions League gevaar loopt.

Osimhen is dit seizoen in absolute topvorm bij Napoli. De pijlsnelle centrumspits was in 29 officiële wedstrijden goed voor 25 doelpunten en vijf assists. Daardoor is de spits hard op weg naar zijn eerste prijs in Italië. Koploper Napoli staat in de Serie A maar liefst negentien (!) punten voor op achtervolger Lazio. Daarnaast speelt de club nog mee in de eindfase van de Champions League waarin Milan, net als aanstaande zondag, de tegenstander is. Met name in het Europese tweeluik halverwege april zou de blessure van Osimhen een groot probleem zijn.

Wat extra zuur is voor trainer Luciano Spalletti, is dat ook Giacomo Raspadori nog altijd kampt met een spierblessure. Normaliter is de Italiaan de vaste stand-in voor Osimhen. Zo was Raspadori tweemaal trefzeker in de Johan Cruijff ArenA, toen Osimhen de wedstrijd tegen Ajax (1-6) moest laten schieten vanwege een blessure. De verwachting is dat Giovanni Simeone, de zoon van Atlético Madrid-trainer Diego, de spitspositie gaat bezetten tegen Milan.

Gelukkig voor Spalletti kan hij wel beschikken over Khvicha Kvaratskhelia, die eveneens bezig is aan een waanzinnig seizoen in Napels. De 22-jarige linksbuiten uit Georgië ontving onlangs nog een prachtig compliment van Osimhen. “Iedereen houdt van hem in de kleedkamer. Om wat hij in het veld doet, maar ook om wat hij ernaast doet. Ik geloof dat hij in de komende jaren de Gouden Bal kan winnen, en ik hoop dat hij Napoli grote successen zal brengen.”