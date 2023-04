Peter Bosz staat op het punt om terugkeer in de Eredivisie te realiseren

Zaterdag, 1 april 2023 om 10:49 • Guy Habets

Peter Bosz zal naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe trainer van FC Twente worden. Dat wordt gesteld in de Oosttribune, een sportprogramma op RTV Oost. Verslaggever Bert van Losser meldt daarin dat Bosz zelf graag aan de slag wil in de Grolsch Veste en dat een te hoog salaris voor de Apeldoorner dus geen struikelblok zal worden.

Twente weet al een paar weken dat het voor volgend seizoen een andere trainer aan zal moeten stellen. Ron Jans, de huidige oefenmeester van de Tukkers, zwaait af en in zijn kielzog vertrekt ook technisch directeur Jan Streuer. Met Arnold Bruggink is er al een opvolger voor laatstgenoemde, maar een nieuwe hoofdtrainer is er dus nog niet. Van Losser stelt dat de kans groot is dat Bosz dat gaat worden. "Ik heb gehoord dat hij zelf al contact heeft gehad met Twente", zo klinkt het uit de mond van Van Losser op de regionale omroep.

Bosz werd aan het begin van dit seizoen ontslagen bij Olympique Lyon, een club die veel hogere salarissen kan betalen dan dat Twente dat kan. Dat staat een akkoord tussen de twee partijen echter niet in de weg. "Twente hoeft zich geen zorgen te maken over het salaris van de trainer, want hij wil graag naar Enschede komen", zo stelt Van Losser. De journalist zou volgens collega Tijmen van Wissing zelfs een appje hebben gekregen dat de deal al rond is, maar dat bestrijdt Van Losser. "Er is nog geen witte rook."

De trainersloopbaan van Bosz kenmerkt zich door het aanvallende voetbal dat hij wil spelen, maar ook door een gebrek aan eremetaal. De enige prijs die Bosz won in het profvoetbal was het kampioenschap in de Eerste Divisie in het seizoen 2004/05 met Heracles Almelo. De 59-jarige Apeldoorner was verder ook nog als hoofdtrainer werkzaam bij AGOVV, De Graafschap, Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en dus Lyon. Met de Amsterdammers haalde Bosz de finale van de Europa League in 2017.