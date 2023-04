Simons kiest onverwachte favoriete speler van PSG: ‘Hij is zó belangrijk’

Zaterdag, 1 april 2023 om 09:20 • Wessel Antes • Laatste update: 10:28

Marco Verratti is de favoriete speler van Xavi Simons bij Paris Saint-Germain, zo onthult de negentienjarige PSV’er in gesprek met het Algemeen Dagblad. De Amsterdamse middenvelder speelde in Parijs samen met wereldsterren als Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar, maar genoot het meest van Verratti. “Hij maakt niet veel goals en geeft niet veel assists, maar hij is zó belangrijk”, aldus Simons over de Italiaanse middenvelder.

Een dubbelinterview met Simons en Patrick van Aanholt is zaterdag de blikvanger op de sportpagina van de ochtendkrant. De PSV’ers zijn ondanks hun leeftijdsverschil (Van Aanholt is 32) goede vrienden. Waar Simons op jonge leeftijd voor topclubs als PSG en Barcelona speelde, stond Van Aanholt jarenlang onder contract bij Chelsea. De linksback is onder de indruk van Simons. “Hij is een lieve jongen. Met een goed hart. Hij staat er bij iedereen in de club goed op. En ik moet zeggen: voor zijn leeftijd is hij al aardig ver. Ik heb ook geproefd van de top vroeger, maar het lukte mij niet om er te blijven. Hij gaat daar weer opnieuw komen.”

Simons stond tussen 2019 en 2021 onder contract bij PSG, waar hij leerde van grote spelers. “Je leert om altijd meer en beter te willen. Elke dag, want dat zie je om je heen. Of het nou Messi is of Sergio Ramos, die gasten hebben álles gewonnen in hun carrière, ze hebben ook alles in het leven. Tóch krijgen ze van winnen nooit genoeg. In drie jaar bij Paris Saint-Germain heb ik een beetje geproefd van hun mentaliteit en nu wil ik ook elke dag meer en beter.”

Toch gaat Simons niet voor een van de absolute sterren als hij wordt gevraagd naar zijn favoriete speler van les Parisiens. “Mensen vragen vaak: wie is de beste met wie je hebt gespeeld bij Paris? Dan kan ik wel gaan zeggen: ‘Messi of Mbappé’, maar iedereen weet al wel hoe goed die zijn, van Marco Verratti weten veel mensen dat niet. Verratti is mijn favoriete speler. Hij maakt niet veel goals en geeft niet veel assists, maar hij is zó belangrijk. Bij Barcelona werd er in de jeugdopleiding al op gewezen dat je niet alleen moest kijken naar wie de goals maakt. Ze zeiden: ‘Let juist op Xavi, op Iniesta, op Dani Alves’. Wat die allemaal doen voor het team. Zo kijk ik naar voetbal. En zo speel ik zelf ook.”

Simons zou komende zomer kunnen terugkeren bij de Parijzenaren, die een afkoopclausule van twaalf miljoen euro hebben bedongen. De rechtspoot moet dat zelf echter ook willen. “Ik snap dat mensen vragen naar de clausule in mijn contract die bepaalt dat Paris me kan terugkopen, maar aan de andere kant denk ik ook: ik heb zelf wél voor vijf jaar bij PSV getekend, hè. Tot 2027. Ik heb hier een stabiele omgeving. Een club die vertrouwen in me heeft. Ik wil gewoon mooie dingen bereiken hier.”