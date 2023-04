Taylor toont zich stoïcijns na pijnlijke wisselbeurt bij Oranje: ‘Iedereen...’

Zaterdag, 1 april 2023 om 07:05 • Wessel Antes • Laatste update: 07:13

Kenneth Taylor heeft een punt gezet achter de teleurstellende interlandperiode met het Nederlands elftal afgelopen week. De twintigjarige middenvelder van Ajax had al weken een interview gepland staan met De Telegraaf en voelde er niets voor om de afspraak na zijn pijnlijke wisselbeurt tegen Frankrijk (4-0 nederlaag) te verzetten. “Natuurlijk niet. Dit hoort erbij.” In de ochtendkrant reageert Taylor voor het eerst op zijn teleurstellende optreden tegen les Bleus.

Over de wedstrijd zelf lijkt de middenvelder weinig kwijt te willen. “Laat ik het erop houden dat het bij Oranje een leerzame periode was. Sinds afgelopen dinsdag ligt de focus weer op Ajax en de Eredivisie.” De Alkmaarder werd in zijn vierde interland voor Oranje al na 33 minuten vervangen door Wout Weghorst, toen het elftal van bondscoach Ronald Koeman reeds tegen een 3-0 achterstand aankeek. Taylor liet met veelvuldig balverlies een slechte indruk achter en betaalde daar na ruim een half uur dus flink wat lesgeld voor.

Taylor vertelt wel hoe hij de vroege wissel een plek heeft gegeven. “Door te beseffen dat iedereen op zijn werk weleens een slechte dag heeft. Elke dag hard blijven werken is de basis. En dat doe ik.” De interlandperiode begon voor Taylor sowieso al met een flinke kater, door de 2-3 nederlaag tegen Feyenoord in de Klassieker. De voorsprong van de Rotterdammers bedraagt nu zes punten. “Die kwam wel keihard aan, ja. We hebben nog acht wedstrijden te gaan en het enige dat we kunnen doen, is die allemaal winnen.”

Toch heeft Taylor nog altijd vertrouwen in de landstitel. “Omdat het nog kan. Er zijn weleens gekkere dingen gebeurd. Dat besef leeft heel erg in de spelersgroep. We mogen nooit in de situatie komen dat Feyenoord punten verspeelt en dat wij dat ook doen. Als Feyenoord misstappen maakt, moeten we toeslaan.” Ajax hervat de Eredivisie aanstaande zondag, wanneer Go Ahead Eagles in De Adelaarshorst de tegenstander is.