Nieuw rechtstreeks gevecht tussen Wout Weghorst en Sven Botman

Zondag, 2 april 2023 om 16:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:45

Erik ten Hag heeft de opstelling van Manchester United bekendgemaakt voor de uitwedstrijd tegen Newcastle United. De Nederlander kan beschikken over Marcus Rashford, die op tijd hersteld is. Ook Wout Weghorst heeft een basisplaats. Tyrell Malacia begint op de reservebank. De wedstrijd begint om 17.30 uur Nederlandse tijd en is te zien op Viaplay.

United koestert goede herinneringen aan Newcastle, daar de ploeg van Ten Hag onlangs de EFL Cup-finale met 2-0 wist te winnen. Casemiro, die op Wembley de openingstreffer voor zijn rekening nam, is er wegens een schorsing niet bij. Ten Hag kan wel beschikken over Anthony Martial, die na een heupblessure voor het eerst sinds 1 februari weer in de wedstrijdselectie is opgenomen. The Red Devils schraapten slechts één punt uit de laatste twee Premier League-wedstrijden bij elkaar, waardoor alles op alles moet worden gezet om een plek bij de eerste vier veilig te stellen.

Ten Hag wijzigt zijn elftal op een aantal posities ten opzichte van het laatste competitieduel met Southampton van 12 april. Op de rechtsbackpositie neemt Diogo Dalot de plek in van Aaron Wan-Bissaka. De Portugees ziet verder de vertrouwde namen in de achterhoede met Raphaël Varane, Lisandro Martínez en Luke Shaw. Malacia moet genoegen nemen met een plek op de bank. Scott McTominay is de vervanger van de geschorste Casemiro. In de voorhoede is Marcus Rashford op tijd fit. Hij wordt geschaduwd door Antony en Weghorst.

Sven Botman was tijdens de interlandperiode bij het Nederlands elftal één van de spelers die moest afhaken wegens een virusinfectie. De mandekker is echter op tijd hersteld en dat is goed nieuws voor the Magpies, daar hij een groot aandeel heeft in de defensieve stabiliteit van de nummer vijf van de Premier League. Eddie Howe maakte vrijdag tijdens de persconferentie bekend dat spelmaker Miguel Almirón naar verwachting nog een kleine vier weken geblesseerd moet toekijken. Daarnaast kan Howe ook geen beroep doen op de geschorste Joelinton.

Opstelling Newcastle United: Pope; Trippier, Schär, Botman, Burn; Guimaräes, Longstaff, Willock; Murphy, Isak, Saint-Maximin.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martínez, Shaw; McTominay, Sabitzer, Fernandes; Antony, Weghorst, Rashford.