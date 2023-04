Arne Slot wijzigt Feyenoord op twee plaatsen voor derby met Sparta

Zondag, 2 april 2023 om 13:24 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 14:38

Arne Slot heeft de opstelling bekendgemaakt van Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam van zondag. Gernot Trauner heeft de tests doorstaan en verschijnt aan de aftrap. Lutsharel Geertruida ligt er enkele weken uit. Zijn plaats in de achterhoede wordt ingenomen door Marcus Pedersen. Igor Paixão vervangt links voorin de geschorste Oussama Idrissi. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is te zien op ESPN 2.

Timon Wellenreuther krijgt als doelman kort voor zich te maken met (van rechts naar links) Pedersen, Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Laatstgenoemde werd tegen Ajax (2-3 winst) nog na 24 minuten gewisseld na een slecht optreden. Het middenveld van de koploper wordt gevormd door Mats Wieffer, Orkun Kökçü en Sebastian Szymanski. Voorin moeten Alireza Jahanbakhsh en Paixão zorgen voor de aanvoer richting aanvalsleider Santiago Giménez.

Sparta kent een seizoen om niet snel te vergeten en zal zich tegen koploper Feyenoord willen meten in aanloop naar de play-offs om Europees voetbal. Trainer Maurice Steijn kan in de Rotterdamse derby niet beschikken over Jonathan De Guzmán, die nog geblesseerd is. Wel keert Adil Auassar na een schorsing terug in de ploeg. Het is het laatste seizoen voor de 36-jarige routinier, die deze week aankondigde zijn kicksen aan de wilgen te hangen. Na dit seizoen wordt de aanvoerder opgenomen in de staf van de jeugdopleiding. Sparta wist liefst vier van de laatste zeven thuiswedstrijden met Feyenoord in winst om te zetten. De drie nederlagen in die reeks werden echter wel in de meest recente ontmoetingen geleden.

Hoofdtrainer Arne Slot looft Sparta: ‘Heel knap hoe ze het doen’#spafey — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) March 31, 2023

Voor Feyenoord was het een relatief onrustige interlandperiode. Geertruida viel bij zijn debuut voor het Nederlands elftal tegen Frankrijk uit met een hamstringblessure, terwijl Wieffer, eveneens tijdens zijn debuut voor Oranje, tegen Gibraltar maar net ongedeerd bleef na een spijkerharde tackle van Liam Walker. Daarnaast kreeg Trauner bij Oostenrijk te maken met knieklachten. Feyenoord is ongeslagen in zijn laatste negen uitwedstrijden en kan in eigen stad een grote stap naar de landstitel zetten. Het duel met Sparta is namelijk op papier de lastigste uitwedstrijd die de ploeg van Slot dit seizoen nog wacht in de Eredivisie. Na Sparta wachten nog duels bij SC Cambuur, Excelsior en FC Emmen.

Opstelling Sparta Rotterdam: Olij; Sambo, Vriends, Eerdhuijzen, Pinto; Van Mullem, Kitilano; Van Crooij; Verschueren, Saito; Lauritsen

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Pedersen, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Kökçü, Szymanski; Jahanbakhsh, Giménez, Paixão.