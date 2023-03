‘Twee meter lang en helemaal niet kunnen koppen...’ Kieft ziet betere spits

Vrijdag, 31 maart 2023 om 23:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:50

Wim Kieft is bepaald niet onder de indruk van de prestaties van Wout Weghorst bij het Nederlands elftal. De analist is in zijn column voor De Telegraaf kritisch op de spits van Manchester United, die zowel tegen Frankrijk (4-0 verlies) als tegen Gibraltar (3-0 winst) niet wist te scoren. "Weghorst is twee meter lang (1,97 meter om precies te zijn, red.), maar kan helemaal niet koppen", zegt Kieft.

"Luuk de Jong is gestopt als international, maar die zou beter renderen tegen een ploeg als Gibraltar omdat hij alleen al een betere kopper is dan Weghorst", aldus Kieft, die denkt dat De Jong voor een incidenteel geval nog wel beschikbaar zou zijn voor Ronald Koeman. "De Jong beheerst het gevoel voor de goede positie, eerste paal of tweede paal, weet hoe hij moet bewegen voor het doel en zijn timing is gewoon veel beter dan die van Weghorst. Ondanks zijn lengte mist Weghorst de kwaliteiten om goed met het hoofd te zijn in dit soort wedstrijden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De statistieken geven Kieft gelijk. Weghorst maakte in zijn carrière in 445 officiële duels 177 clubdoelpunten, waarvan 'slechts' 36 met het hoofd. Bij Oranje voegde de spits in 21 interlands nog eens 5 doelpunten toe, waarvan 2 kopballen. Weghorst werd volgens Kieft tegen Gibraltar ook niet geholpen. "Er kwamen belabberde voorzetten, die waren of veel te hard of kwamen gewoon niet over de eerste verdediger van Gibraltar heen. Steven Berghuis bezit een geweldige traptechniek en kreeg de bal vanaf rechts met twee stapjes perfect voor zijn linkerbeen. Het vervolg leek echter nergens op en geen enkele keer vond hij fatsoenlijk het hoofd van Weghorst."

Koeman wilde per se met Weghorst beginnen tegen Gibraltar, omdat bezetting voor het doel cruciaal zou zijn in zulke wedstrijden. "In zo’n wedstrijd tegen een massaal verdedigende ploeg blijk je dus niet veel te hebben aan Weghorst", zegt Kieft. "In andere duels met meer ruimte voor de spits is hij gevaarlijker en door zijn werklust kan hij dan ook anderen beter laten spelen. Tegen Gibraltar was dat ook niet het geval."