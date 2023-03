Roger Schmidt wordt met contractverlenging beloond voor uitstekende prestaties

Vrijdag, 31 maart 2023 om 23:30 • Sam Vreeswijk

Roger Schmidt heeft zijn contract bij Benfica met twee jaar verlengd. Dat heeft de club vrijdag via de officiële kanalen bekendgemaakt. Door de verlenging ligt de 56-jarige Duitser tot medio 2026 vast bij de ploeg uit Lissabon. Schmidt kwam afgelopen zomer over van PSV, en presteert tot dusver uitstekend met Benfica.

“Het is een grote eer om deel uit te maken van Benfica”, reageert Schmidt op de clubwebsite op de contractverlenging. “Eerlijk gezegd had ik in het begin niet verwacht zo snel een nieuw contract te tekenen, maar ik doe het met honderd procent overtuiging. Ik heb het gevoel dat ik op de goede plek zit. Ik ben erg gelukkig bij Benfica. We hebben een uitstekend team en de supporters zijn fantastisch. We hopen goed voetbal te blijven spelen. We gaan voor de prijzen en dat is een grote motivatie voor mij. Het was voor mij een makkelijke beslissing om langer bij Benfica te blijven.”

Schmidt doet het in zijn eerste seizoen bij Benfica uitstekend. In de Portugese Primeira Liga staat de club bovenaan met 68 punten; tien meer dan nummer twee FC Porto. Alleen eind december tegen SC Braga (3-0) werd er tot dusver verloren in de competitie. In de Champions League eindigde Benfica bovenaan een poule met Paris Saint-Germain, Juventus en Maccabi Haifa, waarna in de achtste finales over twee duels werd afgerekend met Club Brugge (7-1). In de kwartfinale wacht Internazionale.

Schmidt, die in het verleden onder meer bij Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen werkte, was van 2020 tot 2022 trainer van PSV. In augustus 2021 won hij met de Eindhovenaren de Johan Cruijff Schaal, door Ajax met 0-4 te verslaan. Nadat de Duitser in februari 2022 bekendmaakte zijn contract bij PSV niet te verlengen, behaalde hij nog één prijs met de huidige nummer drie van de Eredivisie: in april vorig jaar was PSV in de bekerfinale met 2-1 te sterk voor Ajax. In de Eredivisie eindigde Schmidt met PSV twee keer op de tweede plek.