Toby Alderweireld bezorgt Royal Antwerp plek in Belgische Champions' play-offs

Vrijdag, 31 maart 2023 om 22:38 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:55

Royal Antwerp FC heeft zich vrijdagavond voor de Champions’ play-offs van de Jupiler Pro League geplaatst. De ploeg van trainer Mark van Bommel won op de valreep op bezoek bij nummer zeventien Zulte Waregem: 0-2. Beide doelpunten werden in de slotfase gemaakt en kwamen op naam van Toby Alderweireld. Door de zege is Antwerp nu verzekerd van een plek in de top vier van de Belgische competitie. Samen met Racing Genk, Union St Gilloise en een vierde team gaat de club uit de Vlaamse havenstad vanaf volgende maand strijden om het Belgische landskampioenschap.

Antwerp moest het stellen zonder de geblesseerde Vincent Janssen en Jurgen Ekkelenkamp. Calvin Stengs en Gyrano Kerk waren wel fit en mochten het vanaf de eerste minuut laten zien, net als voormalig Ajacied Alderweireld. Aan de kant van Zulte Waregem maakte Ruud Vormer zijn rentree in de basis, nadat hij de afgelopen anderhalve maand geblesseerd was geweest vanwege een sleutelbeenbreuk. Ook voormalig Eredivisionist Timothy Derijck startte bij de thuisploeg in de basis.

Daar is ???????????????????????? weer! ?? In de eerste helft was de goal van Alderweireld afgekeurd, maar deze blijft wel staan en na de voorzet van Stengs knikt de ex-Ajacied de 1-0 binnen! ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #ZWAANT pic.twitter.com/bukP9ThL5u — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 31, 2023

Antwerp begon dreigend aan het duel: na acht minuten schoot spits Michel-Ange Balikwisha voorlangs. Alderweireld leek de bezoekers in de zestiende minuut alsnog op voorsprong te koppen, maar die goal werd afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel van Balikwisha. Ook Stengs was dreigend voor de ploeg van Van Bommel in de eerste helft, met een hard schot dat een paar centimeter over ging. Toch liet ook Zulte Waregem zich een aantal keer zien, bijvoorbeeld via een schot van Alieu Fadera en een kopbal van Derijck. Beide keren bracht Antwerp-doelman Jean Butez echter redding.

In de tweede helft waren beide ploegen dreigend. Namens Zulte Waregem zag Jelle Vossen eerst een inzet gekeerd worden door Butez, even later belette invaller Christopher Scott de spits ternauwernood het scoren. Aan de andere kant van het veld konden Derijck en doelman Louis Bostyn respectievelijk Stengs en Kerk van een doelpunt afhouden. Antwerp ging in de slotfase nog vol op jacht naar de overwinning, en vijf minuten voor tijd kopte Alderweireld de 0-1 binnen. Diezelfde verdediger mocht in de 89ste minuut ook nog aanleggen vanaf elf meter, na een handsbal van de thuisploeg. Hij faalde niet: 0-2.