Trainer Xavi gooit opstelling om en geeft Eric García totaal onverwachte rol

Zaterdag, 1 april 2023 om 19:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:49

De opstelling van Barcelona voor het uitduel met Elche is bekend. Trainer Xavi moet zijn ploeg noodgedwongen op meerdere plekken wijzigen, onder meer omdat Frenkie de Jong nog altijd niet fit genoeg is om te spelen. Centraal op het middenveld staat verrassenderwijs Eric García geposteerd, terwijl Sergio Busquets rust krijgt. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op Ziggo Sport en Ziggo Sport Select.

Onder de lat staat zoals gebruikelijk doelman Marc-André ter Stegen. In de achterhoede worden twee wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de gewonnen wedstrijd tegen Real Madrid (2-1): Andreas Christensen en Alejandro Baldé worden vervangen door respectievelijk Marcos Alonso en Jordi Alba. Op het middenveld speelt alleen Sergi Roberto zijn tweede wedstrijd op rij; bij afwezigheid van Busquets en De Jong krijgen García en Gavi de kans zich te laten zien. De voorhoede wordt gevormd door Ferran Torres, Robert Lewandowski en Ansu Fati.

Hekkensluiter Elche heeft met veertien punten achterstand op de nummer zeventien slechts een theoretische kans op handhaving. De ploeg uit Zuidoost-Spanje kent een seizoen om snel te vergeten en is na het ontslag van Francisco Rodríguez, Jorge Almirón en Pablo Machín al aan zijn vierde trainer dit seizoen toe. Laatstgenoemde werd amper twee weken geleden ontslagen en dus maakt Sebastián Beccacece tegen Barcelona zijn debuut als eindverantwoordelijke. De Argentijn heeft tot medio 2024 getekend en verklaarde de rest van het seizoen als een ‘investering’ te zien, in de hoop los Franjiverdes volgend seizoen weer naar LaLiga te loodsen. De geschorsten Pape Cheikh en Lucas Boyé zijn er niet bij.

Barcelona heeft te maken met één schorsing: Raphinha. Daarnaast zijn De Jong, Ousmane Dembélé, Christensen en Pedri geblesseerd. De ploeg van Xavi ging eind februari nog met 1-0 onderuit bij nummer negentien Almería en is dus gewaarschuwd. Barcelona kan wel buigen op uitstekende statistieken tegen Elche: de laatste negen onderlinge ontmoetingen werden gewonnen. De laatste keer dat Elche van Blaugrana won was in 1974. De Catalanen, die toen onder leiding stonden van Rinus Michels en met onder meer Johan Cruijff aantraden, verloren met 1-0. Barcelona zal vooral denken aan woensdag, wanneer de return van de halve finale van de Copa del Rey tegen Real Madrid op het programma staat.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Alonso, Alba; Eric García, Roberto, Gavi; Torres, Lewandowski, Ansu Fati.