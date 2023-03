PEC op weg naar titel; Advocaat boekt cruciale zege na lompe actie Koeman jr.

Vrijdag, 31 maart 2023 om 22:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:04

PEC Zwolle heeft vrijdagavond een zakelijke overwinning geboekt tegen Jong FC Utrecht (2-0). De koploper van de Keuken Kampioen Divisie bouwt zijn voorsprong uit tot vijf punten, omdat Heracles Almelo niet verder kwam dan 1-1 tegen Almere City FC. Tegelijkertijd won ADO Den Haag met veel pijn en moeite van Telstar, dat in de slotfase een penalty tegenkreeg na een lompe overtreding van doelman Ronald Koeman jr. De ploeg van Dick Advocaat liep uit naar een 3-1 zege en stijgt naar de tiende plek. Daarmee komen de plekken die rechtgeven op play-offs binnen handbereik.

PEC Zwolle - Jong FC Utrecht 2-0

Jong FC Utrecht had in Zwolle vrijwel niets in te brengen, maar slaagde er lange tijd wel in om de aanvallen van PEC af te slaan. Na een klein half uur stuitte de vrije Lennart Thy bijvoorbeeld op doelman Kevin Gadellaa, waarna Dean Huiberts de rebound er ook niet in kreeg. PEC bleef de aanval zoeken en kort na rust plaatste Haris Medunjanin de bal in complete vrijheid rakelings naast. De bevrijdende openingstreffer kwam in de 58ste minuut van Thy, die na een handig passje van Huiberts kon binnenschieten: 1-0. In blessuretijd slaagde Thy erin om nog een extra doelpunt op het scorebord te zetten. De spits kreeg opnieuw de bal van Huiberts, nam met rechts aan en vond met links precies de verre hoek: 2-0.

ADO Den Haag - Telstar 3-1

Telstar opende in de 24ste minuut de score, toen een poging uit de draai van David Min er via Glynor Plet inging. ADO Den Haag had in de eerste helft moeite om kansen te creëren. Thomas Verheydt was na een half uur enigszins dicht bij de gelijkmaker, maar zijn kopbal werd gered door doelman Ronald Koeman junior. Vlak na rust was het op schitterende wijze wél raak voor ADO: Titouan Thomas schoot een vrije trap van een kleine dertig meter binnen. Niet lang daarna raakte Joël Zwarts uit een counter de paal, maar in de slotfase pakte ADO tóch de drie punten: eerst benutte Verheydt een penalty, enkele minuten daarna knalde Xander Severina uit de counter de 3-1 binnen.

?? Wat een manier om je eerste doelpunt in het betaald voetbal te maken! #adotel — ESPN NL (@ESPNnl) March 31, 2023

TOP Oss - Helmond Sport 2-2

TOP Oss kende een heerlijke start. In de zevende minuut kwam een steekpass van Kay Tejan tot bij Jearl Margaritha, die met een feilloos lobje over Mike Havekotte heen scoorde: 1-0. Zes minuten voor rust verdubbelde TOP zijn voorsprong. Bradly van Hoeven schoof de bal naar de linkerzijde van het strafschopgbied, waarna Justin Mathieu zijn terugkeer in basis bekroonde met een schot de verre hoek in: 2-0. Helmond hield de wedstrijd spannend door er nog voor rust 2-1 van te maken. Het perfecte voorbereidende werk was van Martijn Kaars, die na een aanname op de borst panklaar legde voor Jelle Goselink: 2-1. Helmond-verdediger Mees Kreekels vuurde na rust een vrije op de paal. Kort daarna viel alsnog de gelijkmaker. Kaars omspeelde de ver uitgekomen doelman Thijs Jansen, waarna Jafar Arias kon binnenglijden. De bal werd nog aangeraakt door TOP Oss-verdediger Milan Hilderink, die een eigen doelpunt op zijn naam kreeg: 2-2.

VVV-Venlo - NAC Breda 1-3

VVV koos voor de risicovolle opbouw van achteruit en moest dat na een kwartier spelen bezuren. De bal kwam voor de voeten van Aimé Omgba, die met een beheerst schot vanbuiten het strafschopgebied prachtig de kruising vond: 0-1. VVV maakte weinig indruk in de eerste helft, maar kwam kort na rust terug op gelijke hoogte. Voormalig NAC-aanvaller Nick Venema zette na een goede actie op links laag voor, waarna Kees de Boer kon afdrukken: 1-1. Lang hield VVV niet stand, want met doelpunten in minuut 57 en 62 nam NAC ruim afstand. Eerst maakte Elías Már Ómarsson een typisch spitsendoelpunt door bij de eerste paal te komen en een lage voorzet in te tikken: 1-2. Daarna had Casper Staring geluk dat zijn schot via een half blok van Simon Janssen binnendwarrelde: 1-3.

MVV - FC Eindhoven 3-2

FC Eindhoven kwam na een klein kwartier op voorsprong via Charles-Andreas Brym, die vanuit de draai in de lange hoek raakschoot. Enkele minuten later hadden de Eindhovenaren zelfs op 0-2 moeten komen, maar de penalty van Evan Rottier werd gepakt door Romain Matthys. Ondanks dat de bezoekers de betere kansen hadden, ging MVV met een voorsprong de rust in. In de 42ste minuut kon Ruben van Bommel voor open doel een lage voorzet van Koen Kostons binnentikken (1-1) en in de blessuretijd van het eerste bedrijf zorgde Marko Kleinen van afstand voor de 2-1. MVV had de smaak te pakken en kwam vlak na rust op 3-1, toen Pieter Bogaers een kopbal van Van Bommel zijn eigen doel in liep. Eindhoven kwam in de slotfase nog tot 3-2 via een fraai, aangeraakt afstandsschot van Ozan Kökcü, maar daar bleef het bij.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 31 23 3 5 51 72 2 Heracles Almelo 31 21 4 6 51 67 3 Almere City FC 30 16 5 9 10 53 4 VVV-Venlo 31 15 7 9 7 52 5 Willem II 30 14 8 8 17 50 6 FC Eindhoven 31 13 8 10 1 47 7 MVV Maastricht 31 14 5 12 0 47 8 NAC Breda 31 14 4 13 -3 46 9 Telstar 31 11 10 10 -12 43 10 ADO Den Haag 31 11 9 11 -6 42 11 Roda JC Kerkrade 30 12 5 13 1 41 12 Jong AZ 30 11 8 11 0 41 13 De Graafschap 30 11 6 13 6 39 14 Jong PSV 30 10 8 12 -3 38 15 Helmond Sport 31 9 8 14 -17 35 16 Jong Ajax 30 7 10 13 -7 31 17 TOP Oss 31 9 4 18 -21 31 18 FC Den Bosch 30 9 3 18 -31 30 19 FC Dordrecht 30 7 6 17 -19 27 20 Jong FC Utrecht 30 5 5 20 -25 20