Heracles Almelo lijdt in eigen huis duur puntenverlies in strijd om KKD-titel

Vrijdag, 31 maart 2023 om 21:54 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 22:03

Heracles Almelo heeft vrijdagavond puntenverlies geleden in de Keuken Kampioen Divisie. De naaste belager van koploper PEC Zwolle speelde in eigen huis gelijk tegen nummer drie Almere City FC: 1-1. Álvaro Peña opende de score, waarna Nikolai Laursen de thuisploeg vlak voor rust weer op gelijke hoogte zette. Door het gelijkspel in Almelo en de zege van PEC (2-0 tegen Jong FC Utrecht) is het gat tussen Heracles en de koploper nu opgelopen tot vijf punten. Almere blijft voorlopig derde.

In de basisopstelling van Heracles stond één andere naam dan vorige week zondag, toen er met 3-2 werd gewonnen van FC Den Bosch. Emil Hansson was niet fit genoeg om te spelen, waardoor Ismail Azzaoui op de linkerflank mocht beginnen. Bij de bezoekers was de basiself op drie plekken gewijzigd ten opzichte van het vorige duel in de Keuken Kampioen Divisie (0-2 tegen Jong Ajax): Jorrit Smeets en Jeredy Hilterman begonnen op de bank, terwijl Lance Duijvestijn was geschorst. Hun plekken werden ingenomen door Anthony Limbombe, Stije Resink en Jochem Ritmeester van de Kamp.

De eerste grote kans in het eerste bedrijf was voor de thuisploeg: een voorzet van Laursen werd losgelaten door doelman Nordin Bakker, waarna de bal voor de voeten van Azzaoui belandde. Hij schoot echter via Peña over. Na ruim een half uur lag de bal er aan de andere kant van het veld wél in, toen Peña een hoekschop binnenkopte: 0-1. Laursen zorgde er in de blessuretijd van de eerste helft echter voor dat Heracles niet met een achterstand de rust in ging, door de 1-1 binnen te frommelen.

De tweede helft was zeer matig. Beide ploegen wisten nauwelijks kansen de creëren op de overwinning. Een voorzet van Resink ging via de paal achter, aan de andere kant van het veld vergat Anas Ouahim een voorzet van Ruben Roosken binnen te schuiven. Daar bleef het bij, waardoor Heracles duur puntenverlies leed in de strijd om de titel in de Keuken Kampioen Divisie.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 31 23 3 5 51 72 2 Heracles Almelo 31 21 4 6 51 67 3 Almere City FC 30 16 5 9 10 53 4 VVV-Venlo 31 15 7 9 7 52 5 Willem II 30 14 8 8 17 50 6 FC Eindhoven 31 13 8 10 1 47 7 MVV Maastricht 31 14 5 12 0 47 8 NAC Breda 31 14 4 13 -3 46 9 Telstar 31 11 10 10 -12 43 10 ADO Den Haag 31 11 9 11 -6 42 11 Roda JC Kerkrade 30 12 5 13 1 41 12 Jong AZ 30 11 8 11 0 41 13 De Graafschap 30 11 6 13 6 39 14 Jong PSV 30 10 8 12 -3 38 15 Helmond Sport 31 9 8 14 -17 35 16 Jong Ajax 30 7 10 13 -7 31 17 TOP Oss 31 9 4 18 -21 31 18 FC Den Bosch 30 9 3 18 -31 30 19 FC Dordrecht 30 7 6 17 -19 27 20 Jong FC Utrecht 30 5 5 20 -25 20