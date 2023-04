Boscagli is helemaal terug: eerste basisplek in 356 dagen bij PSV

Zaterdag, 1 april 2023 om 18:46 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:13

Ruud van Nistelrooij heeft de opstelling bekendgemaakt van PSV voor de uitwedstrijd tegen NEC van zaterdagavond. Olivier Boscagli heeft voor het eerst in 356 dagen een basisplaats bij de Eindhovenaren. Er wordt geen risico genomen met Ibrahim Sangaré, waardoor de middenvelder op de bank begint, net als Anwar El Ghazi en Fábio Silva. De wedstrijd in Nijmegen begint om 20.00 uur en is te zien op ESPN 1.

Doelman Joël Drommel ziet van rechts naar links Philipp Mwene, André Ramalho, Boscagli en Patrick van Aanholt voor zich. Het middenveld van PSV wordt gevormd door Érick Gutiérrez, Guus Til en Joey Veerman. Luuk de Jong hoopt als aanvoerder en captain op aanvoer vanaf de zijkanten van Johan Bakayoko en Xavi Simons. Voor Boscagli, die al een paar keer inviel, is het zijn eerste basisplaats in bijna een jaar tijd. Van Nistelrooij voegde op het laatste moment de jonge Belg Fedde Leysen (19) nog toegevoegd aan de selectie. De linksbenige centrale verdediger draait een goed seizoen bij Jong PSV en wordt daarvoor nu beloond. Jarrad Branthwaite, Armando Obispo, Mauro Júnior en Walter Benitez ontbreken vanwege diverse blessures.

Jasper Cillessen verdedigt het doel bij NEC, dat achterin start met Bart van Rooij, Iván Márquez, de weer fitte Philippe Sandler en Souffian El Karouani. Lasse Schöne en Dirk Proper moeten zorgen voor de balans op het middenveld. Elayis Tavsan, Oussama Tannane en Magnus Mattsson zijn voor de aanvallende impulsen van NEC vanaf het middenveld. Landry Dimata, die onlangs tweemaal scoorde in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (2-2), is wederom de aanvalsleider bij de thuisclub.

Voor Cillessen en Van Rooij was het een week om niet snel te vergeten. Eerstgenoemde maakte tijdens de afgelopen interlandperiode voor het eerst sinds juni 2022 speelminuten voor het Nederlands elftal, terwijl Van Rooij zijn contract met twee seizoenen verlengde en nu tot medio 2025 vastligt bij NEC. Trainer Rogier Meijer weet dat zijn ploeg, ondanks de vele remises dit seizoen (13), nog volop kans maakt op Europees voetbal. Tijdens de interlandbreak deed NEC het nodige vertrouwen op door een uitgekleed Feyenoord met 1-2 te verslaan. Sandler is weer hersteld van een bovenbeenblessure, maar Calvin Verdonk moet nog wel verstek laten gaan. Eerder dit seizoen werd het 3-0 voor PSV.

Hoewel de Eindhovenaren als favoriet aan de wedstrijd beginnen, loopt het dit seizoen niet helemaal als gehoopt. Met name in uitwedstrijden heeft de ploeg van Van Nistelrooij moeite. Van de laatste zeven wedstrijden op vreemde bodem in alle competities werd er slechts eenmaal gewonnen. Toch deden de nodige spelers tijdens de interlandbreak het nodige vertrouwen op. Sangaré had een schitterende assist in huis bij Ivoorkust, terwijl Bakayoko tijdens zijn debuut voor België eveneens een doelpunt op fraaie wijze voorbereidde. Daarnaast werd Simons, die twee keer aan de aftrap stond bij Oranje, vrijdag voor de tweede keer dit seizoen verkozen tot Speler van de Maand in de Eredivisie.

Opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Sandler, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Dimata, Mattsson

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Van Aanholt; Gutiérrez, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Simons