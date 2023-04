Tuchel begint met één Nederlander aan dienstverband bij Bayern München

Zaterdag, 1 april 2023 om 17:38 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:46

Thomas Tuchel heeft zijn eerste opstelling bekendgemaakt als trainer van Bayern München. De Duitse oefenmeester begint meteen met een kraker, daar der Rekordmeister het in eigen huis opneemt tegen koploper Borussia Dortmund. Matthijs de Ligt heeft een basisplaats. Daley Blind, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui beginnen op de bank. Bij Dortmund begint Donyell Malen op de bank. De wedstrijd begint om 18.30 uur en is te zien op Viaplay.

Bayern kwam vrijdag met slecht blessurenieuws. Mathys Tel liep tijdens de interlandperiode met Frankrijk Onder 19 een bovenbeenblessure op en ligt voorlopig uit de roulatie. Daardoor voegt hij zich met Manuel Neuer en Lucas Hernández in de ziekenboeg. Bij der Rekordmeister ging het de laatste tijd vooral over het ontslag van Julian Nagelsmann, die dus is opgevolgd door Tuchel. Een bijzonder duel voor laatstgenoemde, daar hij tussen 2015 en 2017 de scepter zwaaide bij Dortmund.

Tuchel kiest ervoor om bij zijn vuurdoop in grote lijnen vast te houden aan het elftal dat Nagelsmann ook vaak liet opdraven. In de achterhoede staan met Benjamin Pavard, De Ligt, Dayot Upamecano en Alphonso Davies de bekende namen. Onder meer Sadio Mané en João Cancelo moeten genoegen nemen met een plek op de reservebank. Aan de kant van de bezoekers begint Sébastien Haller in de punt van de aanval. Malen, afgelopen week met Oranje actief tegen Frankrijk en Gibraltar, begint op de bank.

Dortmund laat minder onnodige punten liggen dan in voorgaande seizoenen en dus staan die Schwarzgelben bovenaan met één punt voorsprong op Bayern. Trainer Edin Terzic haalde op de persconferentie echter al aan dat Dortmund het de laatste jaren zwaar heeft in de Allianz Arena. Sinds de 0-3 overwinning in april 2014 gingen alle acht wedstrijden in de Bundesliga daarna verloren. Van die nederlagen bleef de marge alleen in november 2014 beperkt tot één doelpunt. Eerder dit seizoen werd het na een doelpunt van Anthony Modeste in de slotminuut 2-2.

Opstelling Bayern München: Sommer; Pavard; De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka, Müller; Coman, Choupo-Moting, Sané.

Opstelling Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Süle, Schlotterbeck, Ryerson; Can, Bellingham, Guerreiro; Reus, Brandt; Haller