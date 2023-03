Speler van de Maand voor vierde keer naar PSV: ‘Het echte werk begint nu’

Vrijdag, 31 maart 2023 om 18:49 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:02

Xavi Simons is uitgeroepen tot Eredivisie Speler van de Maand maart. De PSV’er werd verkozen op basis van statistieken van Opta en Man of the Match-verkiezingen. Het is de tweede keer dat de negentienjarige Simons de prijs weet te winnen, nadat hij in augustus ook al Eredivisie Speler van de Maand was. In september en oktober ging Cody Gakpo met de prijs aan de haal, waardoor het al de vierde keer dit seizoen is dat een speler van PSV tot beste speler van de maand wordt uitgeroepen.

PSV speelde in de maand maart drie Eredivisie-duels: twee keer werd er gewonnen, één keer gelijkgespeeld. Simons was betrokken bij drie van de zeven Eredivisiedoelpunten die PSV in de afgelopen maand maakte en werd in alle drie wedstrijd uitgeroepen tot KPN Man of the Match. Daarnaast noteerde de aanvallende middenvelder in maart zeventien succesvolle dribbels (minstens vier meer dan iedere andere Eredivisie-speler) en won hij de meeste persoonlijke duels: 32.

“Het is een eer voor mij om deze prijs te winnen”, aldus Simons in gesprek met ESPN. “Ik leg de lat altijd wel hoog. Ik hoop aan het einde van het seizoen ook mooie dingen te winnen met de club.” De goede prestaties van Simons zijn ook bondscoach Ronald Koeman opgevallen: afgelopen interlandperiode kwam Simons met het Nederlands elftal in actie tegen Frankrijk (4-0 nederlaag) en Gibraltar (3-0 winst). “Ik denk dat het echte werk nu een beetje begint. Ik heb ook mijn basisdebuut gemaakt bij de nationale ploeg, dat is een eer. Het plaatje was er wel, maar jammer van het resultaat en hoe we hebben gepresteerd. Maar ik ben er wel van overtuigd dat er mooie dingen gaan komen.”

Johan Cruijff Talent van de Maand

De winnaar van de Johan Cruijff Talent van de Maand-prijs was in maart Manfred Ugalde. De twintigjarige spits van FC Twente scoorde als invaller tegen sc Heerenveen (3-3), maakte twee goals als basisspeler tegen Fortuna Sittard (0-3) en was de gevierde man door beide goals tegen AZ (2-1) voor zijn rekening te nemen. Met zijn vijf doelpunten scoorde de Costa Ricaan afgelopen maand minstens twee keer vaker dan iedere andere Eredivisie-speler.

Het Eredivisie Elftal van de Maand maart

Filip Stankovic (FC Volendam); Yukinari Sugawara (AZ), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Pantelis Hatzidiakos (AZ), Michael Pinto (Sparta Rotterdam); Orkun Kökcü (Feyenoord), Xavi Simons (PSV), Koki Saito (Sparta Rotterdam); Vito van Crooij (Sparta Rotterdam), Manfred Ugalde (FC Twente), Jesper Karlsson (AZ).