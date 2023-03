Haalt Ajax de ellende in huis? ‘Hoe ze alleen al aan deze man komen...’

Vrijdag, 31 maart 2023 om 18:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:45

Mike Verweij en Valentijn Driessen begrijpen niets van de beoogde aanstelling van Sven Mislintat als technisch directeur van Ajax. De journalisten van De Telegraaf, die vrijdag zelf met het nieuws over de momenteel clubloze Mislintat kwamen, sommen achter elkaar de nadelen op van zijn mogelijke komst. "Zonder iemand te willen veroordelen voordat hij begonnen is, maar deze man is overal met ellende vertrokken. Dat is geen aanbeveling", aldus Verweij in de podcast Kick-off.

Ajax leek lange tijd voor de Engelsman Julian Ward te gaan, maar de directeur van Liverpool zegde op het laatste moment af. Nu lijkt de Duitser Mislintat, die eerder als hoofdscout werkte bij Borussia Dortmund en Arsenal, de voornaamste kandidaat. "Ze doen bij Ajax tegenwoordig veel met headhunters", weet Verweij. "Ook Pier Eringa, de nieuwe voorzitter van de RvC, is binnengekomen via De Vroedt & Thierry, zoals dat bedrijf heet. Hoe ze nu weer bij deze naam (Mislintat, red.) uit zijn gekomen... Dat kan eigenlijk alleen via een moeilijke headhunter. Ik ben daar echt bang voor. Ajax maakt het zichzelf veel te moeilijk. Ze willen de internationale topclub uithangen..."

Sven Mislintat

Ook Driessen begrijpt er niets van. "Je kan een technisch directeur overal vandaan halen, maar waarom zoeken ze niet gewoon naar een Nederlander?" Driessen noemt verschillende kandidaten: Jordi Cruijff (Barcelona), Max Huiberts (AZ) en Mo Allach (RKC Waalwijk). "Of misschien zelfs de clubloze Peter Bosz. Er zijn zat mensen die die rol zouden kunnen vervullen."

Verweij voegt toe: "Ook iemand als Jan Streuer, die nu bij FC Twente Arnold Bruggink gaat inwerken, heeft een schat aan ervaring. Die had je zomaar als mentor voor Klaas-Jan Huntelaar kunnen halen." Huntelaar is momenteel nog assistent van de vertrekkende technisch manager Gerry Hamstra, maar de oud-spits blijft in ieder geval actief bij Ajax.

Ajax heeft nog geen beslissing genomen over de toekomst van interim-coach John Heitinga. Driessen vraagt zich sterk af hoe Mislintat, die daarvoor verantwoordelijk zou worden, over Heitinga moet gaan oordelen. "Hoe kan deze man Heitinga vanuit Stuttgart beoordelen? Deze man weet helemaal niets van Ajax, het Nederlandse voetbal en heeft helemaal geen Ajax-DNA. Hij weet helemaal niet hoe Heitinga ligt in de spelersgroep. Dit is wanbeleid en dat kun je de algemeen directeur aanrekenen. Edwin van der Sar is verantwoordelijk."

Mislintat zou bij Borussia Dortmund betrokken zijn geweest bij het aantrekken van Pierre-Emerick Aubameyang en Robert Lewandowski, twee zeer succesvolle transfers uit het verleden van BVB. "Hij heeft Aubameyang en Lewandowski niet gehaald...", zegt Driessen. "Daar zijn anderen voor verantwoordelijk. Michael Zorc was technisch directeur en die was verantwoordelijk voor het wel of niet halen." Mislintat was hoofdscout. "In Duitsland stond Mislintat niet bekend om zijn communicatieve vaardigheden. Het is een beetje een data-nerd. Hij komt ook uit die 'dataschool', wat in die tijd heel erg in opkomst was in Duitsland."