Tyrell Malacia zal dubbel gevoel hebben bij aanstaand nieuws uit Manchester

Vrijdag, 31 maart 2023 om 17:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:42

Luke Shaw gaat zijn contract bij Manchester United openbreken, weet The Athletic. De 27-jarige back is bezig aan een gigantische opmars onder Erik ten Hag en wordt daarvoor beloond met een nieuwe deal die hem tot medio 2027 op Old Trafford houdt. Dat zal een dubbel gevoel opleveren bij Tyrell Malacia, die in Shaw een gewaardeerde collega, maar ook zijn voornaamste concurrent heeft.

Shaw werd al in 2014 overgenomen van Southampton en beleeft sindsdien pieken en dalen op Old Trafford. Dit seizoen gaat het hem echter voor de wind. Ten Hag deed al in 35 wedstrijden een beroep op de Engelsman en is tevens zeer te spreken over zijn volwassenheid en rol in de kleedkamer. Het deed United in december al besluiten een optie in zijn aflopende contract te lichten, waardoor hij tot medio 2024 aan de club verbonden bleef.

Ten Hag wil zich echter voor nog langere tijd van Shaws diensten verzekeren. De vleugelverdediger is akkoord met United over een verbintenis die hem nog drie jaar extra op Old Trafford houdt, waarmee hij de dertien jaar bij de club vol zou kunnen maken. Hoe Malacia daartegenaan kijkt is nog maar de vraag. De Nederlander, die afgelopen zomer zelf voor miljoenen naar Manchester werd gehaald, zei vorige maand nog veel te leren van Shaw, maar moet het doorgaans wel tegen hem afleggen op de linksbackpositie.

Shaw wordt dit seizoen echter ook regelmatig in het centrum geposteerd als alternatief voor Lisandro Martínez. Wel lijkt dat eerder uitzondering dan regel te zijn. United probeert overigens ook de contracten van Marcus Rashford en David de Gea open te breken, bevestigde Ten Hag vrijdag. op de persconferentie Fabrizio Romano meldde dat de oefenmeester nog dubbende is over de toekomst van Victor Lindelöf en Scott McTominay bij United.