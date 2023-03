Slot is groot bewonderaar: ‘Zijn gevoel voor ruimte springt er echt uit'

Vrijdag, 31 maart 2023 om 17:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:39

Arne Slot is als vanzelfsprekend tevreden over het aantrekken van Thomas van den Belt. De middenvelder van PEC Zwolle maakt in de zomer de overstap naar Feyenoord, dat al langere tijd achter hem aanzit. "Zijn statistieken zeggen voldoende", aldus Slot op de persconferentie van Feyenoord, voorafgaand aan de stadsderby van zondag tegen Sparta Rotterdam.

Van den Belt speelt als defensieve middenvelder, maar was dit seizoen desalniettemin betrokken bij liefst 21 doelpunten van PEC Zwolle. De controleur staat op 13 goals en 8 assists in 29 competitieduels in de Keuken Kampioen Divisie. "Bijna alle clubs die rondom ons staan, wilden hem ook hebben", weet Slot. "Wat er wat mij betreft uitspringt, los van dat hij veel goals maakt, assists geeft en veel balveroveringen heeft, is zijn inzicht."

Het 'bewustzijn van de ruimte' waarover Van den Belt beschikt, is volgens Slot zijn meest bijzondere kwaliteit. "Hij is constant de ruimte aan het scannen. Dat is bijzonder, hoe vaak hij om zich heen kijkt voordat hij de bal ontvangt." Afgelopen zomer was Feyenoord succesvol met het aantrekken van Mats Wieffer, die overkwam van Excelsior. "Ik denk wel dat het eenzelfde type aankoop is." Slot wil Van den Belt niet te veel druk opleggen. "Als je me acht maanden geleden had gevraagd of ik dit van Mats zo snel had verwacht, had ik je 'nee' gezegd. Dus om dit stempel nou ook meteen op Thomas te drukken, zou wat snel gaan."

Volgens Slot past de aankoop volledig in het beleid. "Bij Feyenoord proberen we te zoeken naar spelers die iets minder duur zijn, maar die wel heel veel kwaliteiten hebben. Maar als we zo doorgaan met onze verkopen, kunnen we misschien zelfs in andere segmenten kijken. Voor Thomas zou het prachtig zijn als hij dezelfde weg bewandelt als Mats. Maar nu is het nog een speler die zwaar onderscheidend is in de Keuken Kampioen Divisie."