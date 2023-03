Cyriel Ngonge onthult: ‘Ik wilde eigenlijk helemaal niet naar deze club'

Cyriel Ngonge spreekt zich op een opmerkelijke wijze uit over zijn stap naar Italië. De 22-jarige Belg maakte in januari een wintertransfer van FC Groningen naar Hellas Verona, maar wilde daar eigenlijk helemaal niet naartoe. "Italië was mijn allerlaatste keuze, want het Italiaanse voetbal trok me nooit", aldus Ngonge in het dagblad La Dernière Heure.

Ngonge ging zeer voortvarend van start in de Serie A en staat na 319 speelminuten, verdeeld over zes wedstrijden, op twee doelpunten. Begin maart ging het echter mis voor Ngonge in de wedstrijd tegen Spezia (0-0), toen hij na negen minuten uitviel met een voetblessure. Sindsdien revalideert de ex-aanvaller van onder meer PSV en RKC Waalwijk. Hellas staat er slecht voor in de Serie A, vijf punten onder de degradatiestreep.

Al bij zijn komst in januari hield Ngonge er rekening mee dat Hellas komend seizoen zomaar op het tweede niveau actief zou kunnen zijn. De rechtsbuiten heeft daar geen trek in en tekende een contract voor slechts zes maanden. "Als we in de Serie A blijven, zou ik hier wel kunnen blijven", zegt Ngonge, in wiens contract wel een optie voor twee extra seizoenen is opgenomen. "Anders wil ik het seizoen op een goede manier afsluiten en dan een stap zetten naar een grotere club in Italië."

FC Groningen streek in januari een onbekende transfersom op voor Ngonge, die uitstekend in de markt lag. "Ik wilde hier eigenlijk niet eens heen. Ik had andere opties in Duitsland en Engeland. Italië was mijn laatste keuze. Maar mijn vader heeft me ervan overtuigd om naar Hellas te gaan. Ik heb er geen spijt van gekregen. Ik droom ervan om ooit in Engeland te spelen, maar nu nog niet."