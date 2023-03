Feyenoord-supporters zijn definitief niet welkom bij uitduel met AS Roma

De supporters van Feyenoord zijn niet welkom in de Italiaanse hoofdstad voor de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma, zo heeft het Italiaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken besloten. Burgemeester Roberto Gualtieri van Rome maakte medio maart al duidelijk er alles aan te doen om aanhangers van Feyenoord buiten zijn stad te houden voor de wedstrijd van donderdag 20 april. Gualtieri vroeg het Ministerie van Binnenlandse Zaken om een verbod op uitsupporters uit te vaardigen, hetgeen nu gebeurd is.

Feyenoord speelde dit seizoen in de Conference League al tegen Lazio, maar moest ook toen toezien hoe fans niet welkom waren in Stadio Olimpico. Eenzelfde scenario voltrekt zich nu in de kwartfinale van de Europa League. "Ik heb de minister gebeld en mijn bezorgdheid geuit", liet de burgemeester een paar weken geleden weten aan de Corriere dello Sport.

"We willen er alles aan doen om de stad Rome en de bevolking te beschermen. We hebben al eens te maken gehad met ernstig geweld", zei Gualtieri. De burgemeester doelde op de vernielingen in 2015. Feyenoord-supporters beschadigden toen de monumentale Barcaccia-fontein in het centrum van Rome. De schade als gevolg daarvan liep tot enkele miljoenen euro's.

Het is voor de tweede keer in een jaar tijd dat Feyenoord en AS Roma elkaar treffen in Europees verband. Vorig jaar vormde de ontmoeting de finale van de Conference League. Toen gingen de Romeinen er met de winst vandoor (1-0). Rond dat duel vonden er in Tirana ook enkele wanordelijkheden plaats en moest de Albanese politie ingrijpen om erger te voorkomen. Nu treffen de clubs elkaar in de kwartfinale van de Europa League. Feyenoord speelt op 13 april thuis en reist op 20 april af naar Rome.