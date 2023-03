Barça-directeur bevestigt: eerste gesprekken over terugkeer Messi zijn gevoerd

Vrijdag, 31 maart 2023 om 15:20 • Tom Rofekamp

Barcelona maakt serieus werk van de terugkeer van Lionel Messi. Dat bevestigt Rafael Yuste, vice-directeur sport van de club, vrijdag. Volgens Yuste 'dromen' de Catalanen van een terugkeer van hun voormalig steraanvaller en zijn de eerste gesprekken met Messi's management ook al gevoerd. "Ik geloof dat sprookjes een happy ending moeten krijgen", spreekt Yuste hoopvol.

Messi loopt eind juni uit zijn contract bij Paris Saint-Germain en wordt al enige tijd in verband gebracht met een terugkeer bij de club waar hij groot werd. Als Yuste tijdens een persconferentie naar de situatie gevraagd wordt, heeft hij goed nieuws voor de Barça-fans. "Natuurlijk staan we in contact met Messi, we dromen van zijn terugkeer. Leo en zijn familie weten hoe erg we hem liefhebben. Ik zou het geweldig vinden als hij terugkomt en ik denk de fans ook. De sprookjes in het leven moet een happy ending krijgen", aldus de bestuurder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met dat laatste doelt Yuste op de manier waarop Messi twee jaar geleden vertrok uit Catalonië. Vanwege financiële problemen kon Barcelona zijn oogappel toen geen nieuw contract aanbieden – iets waar Yuste nog altijd met pijn in zijn hart op terugblikt. "Ik nam deel aan de onderhandelingen waar we uiteindelijk niet uitkwamen. Dat is me nog steeds een enorm doorn in het oog." Yuste denkt ditmaal echter niet tegen soortgelijke problemen aan te zullen lopen. "Mateu en Jordi (Alemany en Cruijff, technisch eindverantwoordelijken bij Barcelona, red.) zullen de haalbaarheid en het inkomstenplan binnen twee maanden aan LaLiga-directeur Javier Tebas voorleggen."

Vlak na het WK leek Messi nog op weg naar een contractverlenging bij PSG. Volgens diverse media, waaronder transfermarktexpert Fabrizio Romano, lag er al een mondeling akkoord en moesten alleen de handtekeningen nog gezet worden. Dat gebeurde echter nooit en een verlenging lijkt vier maanden later ineens een stuk verder weg. L'Équipe schreef deze week nog dat Messi waarschijnlijk pas op de plaats moet maken vanwege het torenhoge salaris van Kylian Mbappé, waarmee PSG al tegen de Financial Fair Play-limieten aanhikt. Met een nieuw contract voor Messi zouden de Parijzenaren die waarschijnlijk overschrijden.