Arne Slot deelt prognose over geblesseerd teruggekeerde Gernot Trauner

Vrijdag, 31 maart 2023 om 15:08 • Tom Rofekamp

Feyenoord-trainer Arne Slot durft nog niet te zeggen of Gernot Trauner zondag in actie kan komen in de stadsderby tegen Sparta Rotterdam. De Oostenrijker kwam niet ongeschonden uit afgelopen interlandperiode, maar trainde vrijdag wel 'gewoon' mee met zijn club op Varkenoord. Het is volgens Slot echter afwachten hoe Trauner reageert op zowel deze als volgende training.

Naast Lutsharel Geertruida, die tijdens zijn debuut voor het Nederlands elftal geblesseerd uitviel, keerde ook Trauner met klachten terug in Rotterdam. Slot wordt op de persconferentie in aanloop naar Sparta direct gevraagd naar hoe het met het duo is. "Als je naar de balans kijkt, was alleen Lutsharel niet op het trainingsveld", antwoordt Slot. "Dan is de balans dat alleen Lutsharel niet beschikbaar is."

Slot houdt echter een slag om de arm wat Trauner betreft. De mandekker trainde vrijdag 'gewoon' mee met de groep, maar dat hoeft volgens zijn trainer nog niets te zeggen. "We trainen natuurlijk morgen nog en het is nog even de vraag hoe hij deze training verteerd heeft, dus het zal moeten blijken. Maar dat hij de training twee dagen voor de wedstrijd heeft meegedaan is een goed teken. Bij hem denk je niet aan zes weken afwezigheid (de prognose bij Geertruida, red). Uiteraard hopen we dat hij er zo snel mogelijk weer bij is", aldus Slot.

De keuzeheer betoogt ten slotte dat zijn ploeg ondanks de vele blessures dit seizoen zich daar niet achter mag verschuilen. "Dat hoort bij voetbal, daar heeft iedere club mee te maken. We zullen daar op de best mogelijke manier mee om moeten gaan." Slot kan komende zondag naast Geertruida ook al niet beschikken over Justin Bijlow, Quinten Timber en Patrik Walemark. Trauner was net terug van een kniekwetsuur, die hem de eerste twee maanden van dit kalenderjaar ook al aan de kant hield.