UniBoost: 50x je inzet als Feyenoord zondag wint van Sparta Rotterdam!

Vrijdag, 31 maart 2023 om 14:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:19

Voor Feyenoord breekt de laatste en belangrijkste fase van de kampioensrace in de Eredivisie aan. Gelijk een lastige opdracht na de interlandbreak, want zondag wacht de uitwedstrijd tegen de verrassende subtopper Sparta Rotterdam.

Feyenoord sloeg twee weken geleden een belangrijke slag in de titelrace. Na een 2-1 achterstand halverwege werd achtervolger Ajax namelijk met 2-3 verslagen. De voorsprong is hierdoor opgelopen naar zes punten, met nog acht speelronden voor de boeg. Feyenoord lijkt daarnaast over een makkelijker programma te beschikken voor de komende weken. Wel treft het elftal van Arne Slot Ajax nog in de halve finale van de TOTO KNVB Beker en AS Roma in de kwartfinale van de Europa League.

Voor Sparta kan dit seizoen al niet meer stuk. Met de huidige zesde plaats lijkt plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal slechts een kwestie van tijd te zijn. Daarnaast aast men op revanche, want eerder dit seizoen werd in De Kuip met 3-0 verloren van Feyenoord. In de komende weken volgen ook nog interessante ontmoetingen met AZ, FC Twente en sc Heerenveen. De derby van Rotterdam begint zondag om 14.30 uur.

