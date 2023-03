F-side is getreuzel spuugzat en schuift gewenste technisch directeur naar voren

Vrijdag, 31 maart 2023 om 14:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:40

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

De F-side, de fanatieke aanhang van Ajax, is het getreuzel van de clubleiding meer dan zat. Vrijdagochtend kwam De Telegraaf met het nieuws dat Julian Ward de stekker uit de onderhandelingen heeft getrokken, nadat beide partijen het niet eens konden worden over de randzaken. De Duitser Sven Mislintat is nu geïdentificeerd als nieuwe directeur voetbalzaken. De harde kern van Ajax voelt daar echter niets voor en ziet maar één gewenste opvolger voor Marc Overmars: Overmars zelf.