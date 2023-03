Nederlandse markt valt in de smaak bij Schmidt: linksback op de radar

Vrijdag, 31 maart 2023 om 13:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:02

Roger Schmidt hoopt opnieuw toe te slaan in de Eredivisie. Nadat de voormalig trainer van PSV afgelopen zomer Fredrik Aursnes ophaalde bij Feyenoord, zijn nu de pijlen gericht op Milos Kerkez. De linkervleugelverdediger van AZ wordt door de Duitser gezien als serieuze kwaliteitsimpuls voor Benfica, meldt Record. Eerder kon de Hongaar al rekenen op interesse uit de Premier League.

De interesse van Benfica in Kerkez is dusdanig concreet dat er onlangs in Lissabon een ontmoeting heeft plaatsgevonden tussen sportief directeur Rui Pedro Braz en de vader van de verdediger. In dat gesprek is door de Portugese topclub een toekomstperspectief geschetst. De zoektocht kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen rond Alejandro Grimaldo. Verwacht wordt dat de Spanjaard komende zomer vertrekt, waardoor de club tijdig wil voorsorteren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is niet voor het eerst dat een speler uit de Eredivisie in verband wordt gebracht met een overstap naar Benfica. Afgelopen zomer maakte Feyenoord-middenvelder Aursnes al de gang naar de Liga Portugal. Onlangs werd bekend dat ook Santiago Giménez op het wensenlijstje van Schmidt is verschenen. De 21-jarige spits van Feyenoord geldt als kandidaat-opvolger voor Gonçalo Ramos, die na dit seizoen mogelijk vertrekt uit het Estádio da Luz.

Kerkez is bij AZ bezig aan een uitstekend seizoen en verscheen in 25 van de 26 Eredivisie-wedstrijden aan de aftrap. De Hongaar kwam vorig jaar januari voor zo'n twee miljoen euro over van AC Milan, waarna hij werd klaargestoomd om de positie van de inmiddels naar Ajax vertrokken Owen Wijndal over te nemen aan de linkerkant. Transfermarkt schat Kerkez' waarde momenteel op tien miljoen euro. Het contract van de linksback loopt nog door tot medio 2026.