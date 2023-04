Unibet Uitblinker: een hoge odd voor een goal van Kökçü in de derby!

Zondag, 2 april 2023 om 10:00 • Rian Rosendaal

Feyenoord hervat de strijd om de landstitel met een uitwedstrijd tegen het zeer goed presterende Sparta Rotterdam. Veel zal bij de koploper weer afhangen van Orkun Kökçü, die een geweldig seizoen doormaakt en op weg lijkt naar een club in een Europese topcompetitie. Unibet heeft voor de Rotterdamse derby een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen.

Voor Sparta - Feyenoord is dit een speciale odd voor een doelpunt van Kökçü. De reguliere quotering is 4.20. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 6.00! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder. Kökçü scoorde onlangs tweemaal tegen Shakthar Donetsk (7-1 winst) in de Europa League en was drie dagen later een van de uitblinkers in de met 2-3 gewonnen topper tegen Ajax.

Kökçü lijkt ondanks een doorlopend contract tot 2025 bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Feyenoord. De middenvelder is reeds in verband gebracht met onder meer Napoli, Leicester City en het Benfica van Roger Schmidt. Ronald de Boer denkt echter dat Kökçü droomt van de overstap naar Galatasaray of Fenerbahçe, zo zei de analist deze week bij Ziggo Sport.