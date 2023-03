Sergio Aguëro wordt live op Twitch getroffen door hartritmestoornis

Vrijdag, 31 maart 2023 om 11:20 • Tom Rofekamp

Sergio Aguëro is woensdag terwijl hij live was op Twitch getroffen door een kleine hartritmestoornis. De voormalig aanvaller was te gast in een livestream van een bekende Spaanse e-sporter en greep op een gegeven moment naar zijn hart. Agüero stelde de kijkers echter al snel gerust: zijn defibrillator had zijn werk gedaan.

Aguëro moest in december 2021 noodgedwongen een punt achter zijn carrière zetten, enkele maanden nadat hij zich vanwege pijn op de borst had laten vervangen in een competitiewedstrijd van zijn toenmalige club Barcelona. Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek dat Kün kampte met hartstoornissen. Dat hij daar nog altijd last van heeft, bleek woensdag op Twitch.

?? On Twitch on Wednesday, Sergio Agüero appeared to suffer from a heart scare while talking to streamer Ibai Llanos.



Llanos saw Agüero having a problem and asked if he was ok? ??



Agüero replied: "I think, I think, I just had a mini-arrhythmia.” ?? pic.twitter.com/QCc6AEFhto — Football Tweet ?? (@Football__Tweet) March 30, 2023

Aguëro, tegenwoordig een fervent gamer, was te gast in een livestream van de Spaanse e-sporter Ibai Llanos. Op een gegeven moment greep Aguëro naar zijn hart. "Wat is er? Gaat het", vroeg een geschrokken Llanos. Aguëro stelde zijn gesprekspartner al snel gerust. "Ik denk dat ik net een mini-aritmie heb gehad", antwoordde hij lachend. De stream ging daarop 'gewoon' verder.

Dat Aguëro hartproblemen heeft, belette hem niet om eind januari terug te keren als profvoetballer. De oud-spits van onder meer Manchester City, Atlético Madrid en dus Barcelona was de eregast tijdens de 'Noche Amarilla', een speciale feestavond rondom de shirtpresentatie van het Ecuadoraanse Barcelona de Guayaquil. Agüero kreeg groen licht van de artsen om in actie te komen en stond in totaal achttien minuten op het veld.