Immense ravage: Belgische profvoetballer vliegt met auto door gevel sporthal

Vrijdag, 31 maart 2023 om 09:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:43

Sofian Kiyine is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een spectaculaire autocrash in Leuven. De middenvelder van de gelijknamige profclub reed met hoge snelheid over de naastgelegen autobaan, toen hij werd gelanceerd en meters door de lucht vloog. De vlucht eindigde in een naastgelegen sporthal, waar hij de gevel doorboorde. In de sporthal waren op dat moment kinderen aanwezig, maar zij zijn ongedeerd gebleven. Kiyine is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe Kiyine, die naast de Belgische ook over de Marokkaanse nationaliteit beschikt, met zijn auto op hoge snelheid door de lucht vliegt, waarna zijn auto de gevel van sporthal Flémalle doorboort. Op het moment van het ongeluk waren enkele kinderen aanwezig in de sporthal, maar zij waren net naar de kleedkamers vertrokken. De sporthal biedt doorgaans onderdak voor minivoetbal-, basketbal- en gymnastiekclubs, maar zal door de ravage een tijdlang niet gebruikt kunnen worden.

La vidéo de l'effroyable accident de voiture de Sofiane #Kiyine (OH Leuven #Louvain) pic.twitter.com/YPUvWELbhB — Africa Scandal ? (@AfricaScandal) March 31, 2023

Op beelden van de brandweer in Luik is goed te zien dat de ravage enorm is. In de gevel zit een groot gat waardoor de auto naar binnen is gekomen. Binnen in de zaal liggen scherven van de auto en stukken van het scorebord. Het ongeval gebeurde donderdag aan de oevers van de Maas, in de buurt van Flémalle. De Franstalige krant La Dernière Heure schrijft dat het voertuig – een zwarte Mercedes – volgens ooggetuigen ruim boven de maximale toegestane snelheid van 90 kilometer per uur reed, sommigen spreken zelfs over 200 kilometer per uur.

Leuven laat in een eerste reactie weten geschrokken te zijn van het ongeluk. "Hij is niet in levensgevaar", bevestigt de club. "Er waren gelukkig geen andere voertuigen of personen betrokken bij het ongeval. We wachten op verdere informatie over de precieze omstandigheden van het ongeval alvorens verder te reageren. We wensen Sofian alvast veel beterschap." Kiyine heeft naar verluidt meerdere breuken opgelopen. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen exact zijn.