Ten Hag is eerlijk en hard als perspectief Donny van de Beek ter sprake komt

Vrijdag, 31 maart 2023 om 08:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:55

Erik ten Hag heeft zich in gesprek met Viaplay uitgelaten over het perspectief van Donny van de Beek bij Manchester United. De middenvelder staat sinds begin dit kalenderjaar aan de kant met een zware knieblessure en zag daarmee een nieuw hoofdstuk worden toegevoegd aan een toch al teleurstellend verblijf op Old Trafford. De woorden van Ten Hag zullen hem ongetwijfeld eveneens weinig hoop bieden.

Van de Beek raakte op 3 januari zwaar geblesseerd in de thuiswedstrijd tegen Bournemouth (3-0), toen de voormalig Ajacied in botsing kwam met Marcos Senesi en geëmotioneerd naar de kant moest. Al snel kwam de diagnose dat de middenvelder dit seizoen niet meer in actie zou komen. "Ik ga er alles aan doen om sterker terug te komen voor de club", verzekerde Van de Beek de fans van United vanaf het ziekenhuisbed. Ten Hag ziet het echter somber in voor zijn pupil.

??? Erik ten Hag over Donny van de Beek: "We moeten goed evalueren hoe we met elkaar verder gaan" Ligt de toekomst van Donny van de Beek wel in Manchester? ?? Zondag om 17.30 uur bij Viaplay: Newcastle United - Manchester United!#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/S77bKppgVu — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) March 30, 2023

"Hij moet eerst zien terug te komen", aldus Ten Hag in gesprek met Viaplay. "De blessure kwam op een voor hem heel slecht moment. Het moment is altijd slecht, maar hij heeft moeilijke jaren gehad. Dan komt er aan manager die hem probeert te integreren in de ploeg. Hij was ook op de goede weg, maar deze blessure heeft hem teruggeworpen en het team heeft zich doorontwikkeld. We moeten na dit seizoen goed evalueren hoe we met elkaar verder gaan."

Van de Beek heeft nog een contract tot medio 2025 bij United met de optie voor een extra jaar. Sinds zijn komst van Ajax in de zomer van 2020 (voor een slordige veertig miljoen euro) is hij nog niet heel succesvol gebleken. De teller staat momenteel op zestig wedstrijden in het shirt van the Mancunians, waarin hij twee keer trefzeker was en twee keer als aangever fungeerde. Vorig jaar januari werd hij voor een half jaar verhuurd aan Everton.