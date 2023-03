‘Mager trackrecord’ leidt nu al tot scepsis rond opvolger Overmars bij Ajax

Vrijdag, 31 maart 2023 om 07:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:09

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor de zoektocht van Ajax naar een nieuwe directeur voetbalzaken. De Amsterdammers leken lange tijd in zee te gaan met Julian Ward, maar de Engelsman heeft bedankt voor de klus. Sven Mislintat (VfB Stuttgart) wordt nu naar voren geschoven als nieuwe technisch directeur. Over zijn verdiensten bestaan echter de nodige scepsis. "Edwin van der Sar en de Raad van Commissarissen zijn hopeloos aan het acteren in de zoektocht naar een opvolger voor Overmars", stelt Driessen.

Mislintat heeft een verleden als scout en sportief directeur. In Duitsland kreeg hij de bijnaam Diamantenauge vanwege zijn vermogen om spelers te spotten, maar als technisch directeur was hij tot dusver allerminst succesvol. Bij Arsenal, waar hij tussen 2017 en 2019 werkzaam was, leed hij een verlies van ruim honderd miljoen met het aantrekken van acht nieuwe spelers. "In eigen land staat hij bekend als een belegen hippie", weet Driessen. "Bij Arsenal ging hij niet bij het trainingscomplex wonen, maar de surfboy koos voor een appartement in de Londense hippiewijk Primrose Hill."

Driessen, die aanhaalt dat Mislintat over een 'bijzonder matig trackrecord' beschikt, benoemt een groot nadeel aan het aantrekken van een buitenlandse technisch directeur. "Ze hebben geen flauw benul waar Ajax voor staat", aldus de chef voetbal. In het geval van de inmiddels geweigerde Ward was dat exact hetzelfde liedje geworden. "Ze kennen de clubgeschiedenis slechts uit boekjes, maar weten niets van het Ajax-dna, van de cultuur, waar Ajax sportief en qua merk voor staat, de specifieke speelstijl en dat niet het aan- en verkoopbeleid, maar de eigen opleiding de levensader is."

Als het aan Driessen had gelegen had Ajax de opvolger van Overmars gewoon binnen de landsgrenzen gezocht. "Onbegrijpelijk dat een cultuurclub als Ajax voor een technisch directeur maar over de grens blijft zoeken. Een sprong in het duister, terwijl er in Nederland voldoende goede alternatieven rondlopen om het technisch beleid van Overmars bij Ajax te continueren." Mocht het ook met Mislintat niet tot een akkoord komen, dan hebben de Amsterdammers een tweede Duitse kandidaat op het oog. Het is niet bekend om wie dat gaat.